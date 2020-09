Bildquelle: GIGA

Das gab es noch nie: Amazon schenkt euch 10 Euro Guthaben, die ihr am Prime Day 2020 verprassen könnt. Damit will der Online-Gigant kleine und mittlere Unternehmen unterstützen. GIGA verrät, wie genau die Aktion funktioniert und welche Bedingungen gelten.

Amazon schenkt euch 10 Euro für den Prime Day: So funktioniert die Aktion

Amazon hat heute nicht nur das offizielle Datum des Prime Day 2020 verkündet, sondern auch, dass es eine spezielle Aktion im Vorfeld gibt. Das zweitägige Shopping-Event findet am 13. und 14. Oktober statt und wer bis einschließlich 12. Oktober bei ausgewählten Marketplace-Händlern für mindestens 10 Euro einkauft, bekommt von Amazon 10 Euro Guthaben geschenkt. Dieses kann für fast alle Produkte von Amazon am Prime Day eingesetzt werden. Ausgenommen sind Alkohol, Amazon-Geschenkkarten, Abonnements, Steuern, Versandkosten, Bücher, Geschenkverpackungsgebühren oder Prime-Now-Bestellungen. Alle weiteren Teilnahmebedingungen lest ihr hier.

Amazon-Kunden sollte es nicht schwer fallen, Marketplace-Artikel für 10 Euro zu finden, denn die Auswahl ist riesig und beinhaltet viele Bestseller. Das Angebot gilt jedoch nur für Prime-Mitglieder, wer noch keine Mitgliedschaft hat, kann Prime 30 Tage lang kostenlos testen und nach dem Prime Day 2020 einfach mit ein paar wenigen Klick wieder kündigen.

Zur Aktion bei Amazon

Alle Prime Day Angebote bei Amazon ansehen

Erfahrt im Video, wie ihr am Prime Day noch mehr sparen könnt:

Amazon-Aktion soll Marketplace-Händler in der Corona-Krise unterstützen

Mit dieser Aktion will der Online-Gigant laut eigener Aussage kleinen und mittleren Unternehmen helfen:

Amazon verstärkt sein Engagement für kleine und mittlere Unternehmen, die am Prime Day mit der bisher größten Kleinunternehmerförderung unterstützt werden. Von heute an bis zum 12. Oktober erhalten Prime-Mitglieder, die für mindestens 10 Euro Produkte von ausgewählten kleinen und mittleren lokalen Verkaufspartnern bei Amazon.de einkaufen, 10 Euro Guthaben, das sie am Prime Day einsetzen können. Zum diesjährigen Prime Day und während der Weihnachtszeit unterstützt Amazon kleine und mittlere Unternehmen aus aller Welt mit über 85 Millionen Euro für die Bewerbung ihrer Produkte. Obwohl dieses Jahr besonders herausfordernd für viele kleine und mittlere Unternehmen war, ermöglicht der Verkauf bei Amazon es Hunderttausenden dieser Unternehmen, ihre Geschäfte über die Corona-Krise hinweg aufrechtzuerhalten und sogar zu erweitern.

Neben dieser Prime-exklusiven Aktion sind noch weitere Angebote bereits heute angelaufen. So bekommt ihr zum Beispiel weitere 50 Euro statt 40 Euro Guthaben, wenn ihr euch für die Amazon-Kreditkarte entscheidet. Alle Angebote haben wir euch an dieser Stelle zusammengefasst.