Weihnachts-Ausverkauf bei tink: Heizkörperthermostate, Rauchmelder & mehr zu Schleuderpreisen

Smart-Home-Spezialist tink feiert Weihnachten und lässt die Preise purzeln. Im groß angelegten „tinkmas“-Sale gibt's ordentlich Rabatt auf Heizkörperthermostate, Beleuchtung, Haussicherheit und vieles mehr. Wir verraten die Highlights der Aktion und wie ihr noch mehr sparen könnt.

Heizkörperthermostate von Bosch & tado zu Tiefstpreisen

Bei tink habt ihr aktuell die Möglichkeit, euer ganzes Zuhause fit und vor allem smart für den Winter zu machen (Aktion bei tink ansehen). Der Smart-Home-Fachmarkt hat ordentlich den Rotstift angesetzt und die Preise vieler Bestseller nach unten korrigiert. Zudem wurden attraktive Bundles geschnürt, wie zum Beispiel das Bosch Smart Home Starter-Set mit 3 Thermostaten plus gratis Echo Dot Gen 5 für nur 229,95 Euro statt 404,79 Euro (Angebot bei tink ansehen).

Bosch Smart Home - Starter-Set Heizung II mit 3 Thermostaten + gratis Amazon Echo Dot Gen 5 Statt 404,79 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.12.2023 14:19 Uhr

Alternativ könnt ihr euch ein Jahr Auto Assist im Wert von 29 Euro kostenlos im Bundle mit dem Heizkörper-Themostat Starter-Set V3+ von tado sichern (Angebot bei tink ansehen). Auch hier spart ihr aktuell über 40 Prozent und bekommt ein großes Set mit 5 Thermostaten zum absoluten Sparpreis.

tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter-Kit V3+ mit 5 Thermostaten inkl. Auto Assist Statt 498,98 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.12.2023 10:21 Uhr

Wer ein kleineres Set bevorzugt, bekommt die smarte Lösung von tado auch mit nur 3 Heizkörper-Thermostaten zum halben Preis (Angebot bei tink ansehen).

tado° BASIC Smartes Heizkörper-Thermostat Starter-Kit V3+ mit 3 Thermostaten & Bridge Statt 254,98 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.12.2023 10:14 Uhr

Christmas-Sale bei tink: Haussicherheit smart gemacht

Weitere Highlights im „tinkmas“-Ausverkauf sind smarte Gadgets, die euer Zuhause nicht nur sicherer machen, sondern auch per Smartphone steuerbar. Wie zum Beispiel das Nuki Smart Lock Pro der 4. Generation, das den guten alten Haustürschlüssel überflüssig macht (Angebot bei tink ansehen). Es lässt sich einfach ohne Schrauben oder Bohren installieren und bietet eine hohe Sicherheit. Ihr könnt damit per Smartphone-App von überall aus auf eure Haustür zugreifen und habt jederzeit im Blick, ob die Tür auch wirklich verschlossen ist. Als sinnvolle Ergänzung gibt's den Door Sensor im Wert von 49 Euro im Rahmen der Weihnachtsaktion bei tink gratis dazu.

Nuki Smart Lock Pro (4. Gen) + Door Sensor Statt 328 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.12.2023 10:19 Uhr

Rauchmelder dürfen in einem Haus nicht fehlen und die smarte Variante von Netatmo hat den Vorteil, dass ihr sofort auf dem Handy informiert werdet, sobald es eine Rauchentwickung bei euch zu Hause gibt (Angebot bei tink ansehen).

Netatmo Smarter Rauchmelder 6-Pack Statt 599,94 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.12.2023 09:19 Uhr

Weitere Highlights der Weihnachtsaktion bei tink

Auf der Übersichtsseite der Weihnachtsaktion bei tink findet ihr noch viele weitere Smart-Home-Gadgets sowie -Bundles, die stark reduziert sind. Beachtet allerdings, dass alle Preise nur bis maximal 5. Januar 2024 gelten, dann endet die Aktion.

Senic Friends of Hue Smart Switch - Smarter Lichtschalter ohne Strom-/Batteriebedarf (6er-Set) Statt 378 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.12.2023 10:19 Uhr

Eve Energy Matter 3er-Pack Statt 119,85 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.12.2023 10:19 Uhr

Shelly Plus Plug S 4er-Set - WLAN Bluetooth Zwischenstecker mit Messfunktion Statt 94,72 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.12.2023 10:19 Uhr

Shelly Plus 2 PM 4er-Set - Smart WLAN 2-Kanal Relais (max. 16 A) Statt 123,28 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.12.2023 07:53 Uhr

Außerdem bei tink: Google One bis zu 6 Monate gratis testen

Gute Nachrichten für alle, die ihre Urlaubsfotos lieber in der Cloud speichern: Bei tink könnt ihr euch jetzt bis zu 6 Monate Google One kostenlos sichern. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euch für den Newsletter anzumelden.