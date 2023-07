Ihr wollt wissen, wer die berühmteste Persönlichkeit aus eurer Heimat oder eurem aktuellen Wohnort ist? Dann müsst ihr nicht lange in Wikipedia-Artikeln stöbern. Der Geograf und Kartenmacher Topi Tjukanov hat eine Online-Karte erstellt, auf der ihr für verschiedene Orte die dort geborene, berühmteste Person seht.

Internet Facts

Auf der Online-Karte werden die verschiedenen Namen direkt dargestellt. Ihr könnt dafür durch die Übersicht navigieren. Zoomt ihr näher heran, werden weitere Namen für kleinere Städte angezeigt. Die Karte lässt sich im Browser sowohl am PC als auch am Smartphone öffnen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Karte zeigt berühmteste Menschen der Welt nach Geburtsort

Etwas geografisches Wissen ist erforderlich. Es gibt keine Suchfunktion für bestimmte Orte. Ihr könnt aber zumindest die Option „Show real place names“ aktivieren, um einen Wunschort zu finden. Dann werden die Promi-Namen ausgeblendet und ihr seht die jeweiligen Städtenamen. Sobald ihr euer Ziel auf der Karte angesteuert habt, wählt ihr eine der Optionen darüber aus. Ihr könnt euch dann entweder Personen aus den Bereichen „Kultur“, „Wissenschaft“, „Politik“ und „Sport“ oder den prominentesten Vertreter aller Kategorien anzeigen lassen.

Diese Karte ist auch interessant:

Berühmteste Menschen der Welt: So funktioniert die Karte

Die Namen basieren auf der „kreuzweise verifizierten Datenbank beachtenswerter Personen“ aus dem Webangebot von Nature.com. Dabei handelt es sich um eine Datenbank, die mit Informationen aus Wikipedia und Wikidata zu Personen aus dem Zeitraum 3.500 vor Christus bis 2018 nach Christus gefüttert wurde. Auf der Karte erfahrt ihr nicht nur, wer die „wichtigste“ Person aus eurer Stadt ist. Stöbert ihr etwas auf der Karte herum, erfahrt ihr auch, wo bekannte Leute geboren wurden. Dabei findet man eventuell die eine oder andere Überraschung.

Sobald man auf einen Namen drückt, gibt es Zusatzinformationen zu der Person. So erfährt man neben dem Namen das Geschlecht und ob der Mensch noch lebt. Zudem gibt es einen „Notability rank“. Dabei handelt es sich um eine „Berühmtheitswertung“. Laut „The Verge“ wird dieser aus der Anzahl der Vorkommen in verschiedenen Wikipedia-Beiträgen, der Länge der eigenen Biografie in Wikipedia sowie der Anzahl der Aufrufe und Links auf den Quellseiten und weiteren Angaben ermittelt.

Neben der Auswahl der Promis für die entsprechende Stadt ergibt sich aus dem Bekanntheitswert auch, wie dick die einzelnen Namen auf der Karte abgebildet werden. Hiernach sind unter anderem Max Planck, Thomas Mann, Angela Merkel, Hannah Arendt, Johann Wolfgang von Goethe Otto von Bismarck und Carl Friedrich Gauss, Johann Sebastian Bach die prominentesten Deutschen.

