Bei einem Notfall wünscht man sich natürlich, dass die Polizei schnellstmöglich eintrifft. Tatsächlich kann es in einigen Teilen Deutschlands aber länger dauern, bis die Einsatzkräfte eintreffen. Eine Karte zeigt, wie viel Zeit die Polizei zu einem Einsatzort benötigt.

Internet Facts

Die Karte stammt aus dem Angebot des „Deutschlandatlas“. Dort sieht man, wie lange ein Polizei-Pkw im Schnitt von der nächsten Einsatzstelle zum Einsatzort benötigt. Die verschiedenen Zeiten werden farblich auf der Karte dargestellt.

So lange dauert es, bis die Polizei im Notfall kommt

Aus den Angaben ergibt sich, dass es in vielen Teilen Deutschlands maximal 5 Minuten bis zum Eintreffen der Polizei dauert. Im Schnitt braucht es 10 Minuten. Es gibt aber auch Abschnitte, in denen man über eine halbe Stunde warten muss, bis Einsatzkräfte nach dem Eingehen eines Notrufs am Zielort eintreffen könnten.

Damit es schneller geht, das sollte man bei einem Notruf beachten:

Orte können entweder gezielt auf der Karte angesteuert oder über das Feld per Texteingabe gesucht werden. Klickt man auf eine Stelle in der Karte, sieht man die „mittlere Pkw-Fahrzeit von der nächsten Polizeidienststelle“ in Minuten.

Deutschlandatlas zeigt Erreichbarkeit der Polizei

Bei den Werten sollte man beachten, dass sie auf Angaben aus dem Jahr 2014 basieren und sich inzwischen geändert haben könnten. Lag die Ankunftszeit für die Polizei im Berliner Raum 2014 etwa noch bei rund 20 Minuten, hat sich der Durchschnittswert für das Jahr 2020 schon auf 22:51 Minuten verlängert (Quelle: Süddeutsche). Die Zeiten sollte man lediglich als Richtwert heranziehen. Je nach Einsatzaufkommen, Verkehrsverhältnissen und anderen Bedingungen kann es im Einzelfall immer etwas länger dauern oder aber auch schneller dauern, bis die Polizei bei einem Einsatzort eintrifft.

Was passiert, wenn man den Notruf versehentlich gewählt hat? Auch spannend: Auf dieser Karte erfährt man, wie oft und wo es den eigenen Nachnamen in Deutschland gibt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.