Auf „The Falcon and the Winter Soldier“ folgt „Captain America 4“: Muss es der neue Cap darin mit einem waschechten WWE-Star aufnehmen?

Rund um das Marvel Cinematic Universe, kurz MCU, gibt es fast täglich neue Gerüchte. Das trifft natürlich auch auf den heiß ersehnten Film „Captain America: New World Order“ zu, der am 3. Mai 2024 in die Kinos kommen soll. Es wird der erste Film der Reihe sein, in dem Anthony Mackie in der titelgebenden Rolle zu sehen sein und die Nachfolge von Chris Evans antreten wird. Wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, wird zudem Harrison Ford als Thaddeus Ross mit an Bord sein und auf den verstorbenen William Hurt folgen, der die Rolle zuvor verkörperte. Auch Liv Tyler, die 2008 in „Der unglaubliche Hulk“ dabei war, wird demnach zurückkehren. Neuesten Berichten zufolge dürfen sich die Zuschauer*innen zudem auf einen beliebten WWE-Star in „Captain America 4“ freuen.

WWE-Star am Set von „Captain America 4” mit Anthony Mackie gesichtet

Dabei handelt es sich um Seth „Freakin” Rollins. Einerseits kursiert ein Video im Netz, welches den Wrestler am Set von „Captain America 4” zeigen soll. Andererseits will der für gut informierte Branchen-Insider bekannte Daniel RPK es noch genauer wissen. Er verkündete auf Twitter, dass Seth Rollins in der Tat dabei sei und ein Mitglied der Serpent Society spielen wird. Dabei handelt es sich um eine Antagonist*innen-Gruppe von Captain America, die alle nach Schlangen benannt sind. Offiziell ist das Ganze trotz der nicht zu leugnenden Indizien aber noch lange nicht.

WWE-Star Seth Rollins steht in „Captain America 4“ nicht das erste Mal vor der Kamera

Für den WWE-Star Seth Rollins ist es nicht die erste Filmrolle. Er stand beispielsweise schon für den vierten „Sharknado“-Film vor der Kamera. Sollte er tatsächlich dabei sein, auch noch als Gegenspieler in „Captain America 4“, so kommt auf Anthony Mackie in der Hauptrolle einiges an Arbeit zu. Der Wrestler zählt immerhin zu den besten seines Fachs und tritt damit in die Fußstapfen von Dwayne „The Rock“ Johnson, Dave Bautista und John Cena, die ihrerseits aus der Wrestling-Welt in die Welt von Marvel und DC getreten sind.

