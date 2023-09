YouTube: An dieser abgefahrenen Suchfunktion arbeitet die Plattform

YouTube gehört zu einer der beliebtesten Apps auf Smartphones. Die Videoplattform plant jetzt eine witzige Suchfunktion, von der die meisten Nutzer lange geträumt haben.

YouTube Facts

Die Videoplattform YouTube wurde 2005 von ehemaligen PayPal-Mitarbeitern gegründet und finanziert sich von Werbeeinahmen, die sie vor den Videos, sofern diese werbefreundlich sind, schalten. Seit 2007 ist es möglich durch das sogenannten YouTube-Partnerprogramme seine Videos monetarisieren zu lassen und einen Teil der Werbeeinnnahmen zu bekommen. Zu den bekanntesten YouTubern gehören unter anderem PewDiePie, HandOfBlood oder auch MontanaBlack. So konnte YouTube im Jahr 2019 einen jährlichen Umsatz von 15 Milliarden US-Dollar verbuchen. Seitdem hat sich die Videoplattform stetig weiter entwickelt. Jetzt wird an einer Funktion experimentiert, welche sich zwar von Nutzern gewünscht wurde, viele aber für zu utopisch hielten.

YouTube: Lieder finden durch Summen?

Wenn einem ein Lied im Kopf herumschwirrt, man jedoch nur die Melodie, aber nicht den Namen des Songs weiß, kann das ziemlich frustrierend sein. YouTube könnte zukünftig eine Funktion bieten, welche dieses Problem löst. Momentan testet das Unternehmen, ob es möglich ist, einen Song nur durch Gesumme zu erkennen. Dass eine App ein Lied durch das Abspielen erkennen kann, haben Apps wie Shazam bereits unter Beweis gestellt.

Die Melodie muss mindestens drei Sekunden lang gesummt werden, damit YouTube in der Lage ist, relevanten Content dazu zu finden. Aktuell wird die Funktion zum Testen nur an sehr wenige YouTube-Nutzer, welche ein Android-Gerät besitzen, weitergeleitet. Die Funktion an sich ist nicht wirklich brandneu, da der Google Assistent dies schon kann. Hier muss die Melodie allerdings zehn Sekunden lang gesummt werden.

Außerdem testete YouTube vor kurzem eine neue Funktion für die Premium-Version der Plattform. Die Wiedergabe-Geschwindigkeit ließ sich auf das Zweifache erhöhen, wenn Nutzer einen Finger länger auf die rechte Seite des Videos drücken. Dies diente dazu, unerwünschte Teile des Videos zu überspringen und eine Alternative zu dem 10-Sekunden-Skippen zu bieten. Die Funktion war allerdings nur für Premium-Kunden bis zum 13. August 2023 testbar. Ob die neue Funktion nun auch für alle Nutzer zur Verfügung gestellt wird, bleibt abzuwarten.

