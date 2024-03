ZDF-Mediathek: Die besten kostenlosen Filme schauen

Die ZDF-Mediathek enthält Blockbuster und einige der besten deutschen Produktionen. Wir wollen euch an dieser Stelle die aktuell empfehlenswertesten Filme der ZDF-Mediathek vorstellen, die zum kostenlosen Abruf bereitstehen.

Außer Kontrolle – Halt nicht an! (2017)

Genre: Horror, Thriller

Horror, Thriller FSK: ab 16 Jahre

ab 16 Jahre Besetzung: Jeroen Spitzenberger, Anniek Pheifer, Roosmarijn van der Hoek

Jeroen Spitzenberger, Anniek Pheifer, Roosmarijn van der Hoek Drehbuch/Story: Lodewijk Crijns

Lodewijk Crijns Verfügbar bis: 15.4.2024

Auf der Fahrt zu den Großeltern bedrängt Familienvater Hans den vor sich fahrenden Lieferwagen. Nachdem er es an dem Fahrer vorbei schafft, beginnt dieser die Familie zu verfolgen. Aus dem unnötigen Machtspiel wird eine Hetzjagd, die über das Autofahren hinaus geht.

Der Maulwurf: Undercover in Nordkorea (2020)

Genre: Dokumentarfilm

Dokumentarfilm Besetzung: Ulrich Løvenskjold Larsen, Mads Brügger, Jim Latrache-Qvortrup

Ulrich Løvenskjold Larsen, Mads Brügger, Jim Latrache-Qvortrup Drehbuch/Story: Mads Brügge

Mads Brügge Verfügbar bis: 31.3.2027

In einer der über 10 Jahre gehenden Recherche hat sich der ehemalige Koch Ulrich Larsen in der dänischen Nordkorea-Freundschaftsorganisation „KFA“ zu einem engen Verbündeten und einer der einflussreichsten Nordkorea-Unterstützer hochgearbeitet. Zusammen mit dem investigativen Journalisten Mads Brügger konnten so verschiedene Teile des internationale Waffen- und Drogenhandels sowie die Umgehung der Sanktionen des Landes offengelegt werden.

Born in Evin (2019)

Born in Evin - Trailer Deutsch

Genre: Dokumentarfilm

Dokumentarfilm FSK: ab 12 Jahre

ab 12 Jahre Besetzung: Mohammad Reza Pahlavi, Maryam Zaree, Ayatollah Khomeini

Mohammad Reza Pahlavi, Maryam Zaree, Ayatollah Khomeini Drehbuch/Story: Maryam Zaree

Maryam Zaree Verfügbar bis: 9.10.2024

Die deutsche Schauspielerin und Filmemacherin Maryam Zaree wurde nach dem Sturz der Monarchie im Iran im berüchtigten Teheraner Evin-Gefängnis geboren. Ihre Mutter Nargess Eskandari-Grünberg gehörte zu den Tausenden politischen Gegnern, die Ruhollah Chomeini damals verhaften lies. In diesem Dokumentarfilm geht Zaree den weiterhin offenen Fragen zu dem Ort und den Umständen ihrer Geburt nach.

Hungerjahre – in einem reichen Land (1980)

Genre: Biografie, Drama

Biografie, Drama FSK: ab 12 Jahre

ab 12 Jahre Besetzung: Britta Pohland, Sylvia Ulrich, Helga Lehner

Britta Pohland, Sylvia Ulrich, Helga Lehner Drehbuch/Story: Anna Gutto

Anna Gutto Verfügbar bis: 02.03.2025

Die 13-jährige Ursula Scheuner wächst in der Adenauer-Ära, den 50er Jahren, in einer kleinbürgerlichen Familie im Westen auf. Sie liebt ihre Eltern, aber mit der Pubertät beginnt auch ihre Ablehnung bestimmter politischer und kultureller Werte ihrer Eltern. Besonders zwischen ihr und ihrer Mutter entsteht eine Hassliebe, die von gegenseitig unerfüllten Erwartungen befeuert wird.

Die Wannseekonferenz (2022)

Genre: Kriegsfilm

Kriegsfilm FSK: ab 12 Jahre

ab 12 Jahre Besetzung: Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Maximilian Brückner

Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Maximilian Brückner Drehbuch/Story: Magnus Vattrodt, Paul Mommertz

Magnus Vattrodt, Paul Mommertz Verfügbar bis: 18.11.2024

Der Film „Die Wannseekonferenz“ zeigt in erschreckend alltäglicher Weise die gleichnamige Besprechung vom 20. Januar 1942, bei der 15 hochrangige Vertreter des NS-Regimes die „Endlösung der Judenfrage“ beratschlagen. Der Film hält sich dabei sehr genau an das damalige Gesprächsprotokoll von Adolf Eichmann. Zwischen Kaffee und Witzchen wird hier auf abscheulichste Art die Ermordung von Millionen von Menschen beschlossen.

