MHW Iceborne – Monster-Liste mit allen Stärken, Schwächen und Taktiken

Während Kulve Taroth im Hauptspiel nur im Rahmen einer mehrstufigen Belagerung verfügbar war, kehrt das goldene Ungetüm jetzt in den Meisterrang als reguläre Event-Quest zurück. Ihr könnt den Kampf jetzt also solo oder in der Gruppe starten, ohne dazu die Versammlungsstätte aufzusuchen.

Kampftipp: Bleibt aggresiv! Der Kampf gegen Kulve Taroth ist in drei Phasen eingeteilt. In der ersten geht es darum, den goldenen Mantel des Monsters zu zerstören. Lasst ihr euch zu viel Zeit, flieht das Monster und die Quest wir abgebrochen. Auch in der zweiten und dritten Phase müsst ihr euch an einem unsichtbaren Zeitlimit messen. Sollte das Monster kurz vor der Flucht stehen, werdet ihr mit einem kurzen Dialog gewarnt. Die Fähigkeit Teilezerstörer ist in diesem Kampf besonders nützlich.

Beachtet auch, dass sich die Element-Widerstände von Kulve Taroth ändern, sobald die goldene Schicht gebrochen ist. Zum Beginn des Kampfes sind Donner-Angriffe extrem wirkungsvoll, in der zweiten Phase verlieren diese jedoch ihre Wirkung. An diesem Punkt solltet ihr zu Eis-Angriffen wechseln.

Element-Schwächen Status-Schwächen Feuer 0/3 (1/3) Gift 1/3 Wasser 2/3 Schlaf 1/3 Donner 0/3 (3/3) Lähmung 1/3 Eis 3/3 (0/3) Explosion 1/3 Drache 2/3 (1/3) Betäubung 1/3

Die kursiven Werte gelten, solange Kulve Taroth noch in Gold gehüllt ist.

Hier geht es zurück zur Übersicht über alle Monster aus Monster Hunter World: Iceborne.