Acer hat mit dem Iconia Tab M10 ein günstiges und leichtes Android-Tablet präsentiert. Das Display im 16:10-Format kommt auf eine Diagonale von 10,1 Zoll. Auch die Akkulaufzeit kann sich sehen lassen.

Acer Iconia Tab M10: Android-Tablet vorgestellt

Acer stellt das neue Iconia Tab M10 vor, ein preiswertes WLAN-Tablet mit einem schlanken Metallgehäuse und einem 10,1-Zoll-Display im 16:10-Format. Trotz des ziemlich günstigen Preises setzt Acer auf ein Gehäuse aus Aluminium, was dem Tablet ein modernes Aussehen verleiht. Das Iconia Tab M10 ist 8,6 mm dünn und bringt und nur 430 g auf die Waage.

Das Tablet verfügt über ein IPS-Panel mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Am oberen Bildschirmrand ist die Frontkamera zu finden, die Bilder mit bis zu 5 MP erlaubt. Maximal 8 MP werden über die rückwärtige Kamera geboten.

Das Tablet wird nur in einer Farbe angeboten.

Die Kapazität des verbauten Akkus gibt Acer mit 6.000 mAh an, aufgeladen wird per USB-C. Es sollen bis zu 10,5 Stunden Videowiedergabe möglich sein, bevor das Tablet wieder an die Steckdose muss. Neben USB-C verfügt das Iconia Tab M10 noch über einen klassischen Kopfhöreranschluss im 3,5-mm-Format.

Dass es sich nicht um ein Spitzen-Tablet handelt, macht ein Blick auf den Prozessor deutlich. Hier hat sich Acer für den MediaTek Kompanio 500 mit vier Kernen entschieden. Ihm stehen 4 GB Arbeitsspeicher und je nach Modell 64 oder 128 GB erweiterbarer Festspeicher zur Seite. Android 12 ist vorinstalliert. Ob und wann Android 13 freigegeben wird, behält der Hersteller für sich.

Acer Iconia Tab M10 ab 149,95 US-Dollar

Bislang hat Acer nur den USA-Preis angegeben. Dort gibt es das Android-Tablet ab 149,99 US-Dollar zu bekommen. In Deutschland ist mit einem ähnlichen Preis zu rechnen. Im deutschen Acer-Shop ist das Iconia Tab M10 schon aufgetaucht, lässt sich aber noch nicht bestellen (Quelle: Acer).

