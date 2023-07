In Kürze wird Samsung die nächste Generation seiner Top-Smartwatches präsentieren. Jetzt ist vorab ein wichtiges Detail bekannt geworden – denn Samsung selbst hat es verraten. Die Größe der beiden Modelle Galaxy Watch 6 und Galaxy Watch 6 Classic ist nun bestätigt.

Samsung Electronics Facts

Samsung verrät Größe der Galaxy Watch 6

Am 26. Juli lädt Samsung zu seinem nächsten Unpacked-Event ein. Da werden nicht nur die neuen Falt-Handys Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 gezeigt, sondern auch Samsungs nächste Smartwatch-Generation. Es wird eine Standard- und eine Classic-Variante der Uhr geben.

Kurz vor der offiziellen Präsentation stehen jetzt auch die Größen der beiden Modelle fest. Samsung hat für den koranischen Markt ein Werbeposter erstellt, auf dem die Größen aufgeführt sind. Demnach wird es die Galaxy Watch 6 in 40 und 44 mm geben. Bei der Galaxy Watch 6 Classic haben Kunden die Wahl zwischen 43 und 47 mm (Quelle: Dohyun Kim bei Twitter).

Was hat sich geändert? Nicht viel. Schon die Galaxy Watch 5 steht in 40 und 44 mm zur Verfügung. Eine Classic-Variante gibt es bei der aktuellen Generation nicht, weshalb zum Vergleich auf die Galaxy Watch 4 Classic zurückgegriffen werden muss. Die Uhr bot Samsung in 42 und 46 mm an. Oder anders formuliert: Die Galaxy Watch 6 Classic wächst um einen Millimeter.

Das Poster bestätigt ebenfalls, dass beide Smartwatches in einer WLAN- und einer LTE-Variante erscheinen.

Im Video: Unser Eindruck zur Galaxy Watch 5 (Pro).

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Ein Pro steht vor der Tür! Abonniere uns

auf YouTube

Galaxy Watch 6: Details zur Ausstattung

Obwohl die Smartwatches auf eine ähnliche oder sogar gleiche Größe wie die Vorgänger kommen, soll Samsung einen um 20 Prozent größeren OLED-Bildschirm verbauen. Der Rand der Uhren würde also schmaler ausfallen.

Die Kapazität der Akkus soll auf 300 beziehungsweise 425 mAh anwachsen. Beim Prozessor wird wohl ein Exynos W930 von Samsung Verwendung finden, dem 2 GB Arbeitsspeicher und 16 Festspeicher zur Seite stehen.

Die Samsung Galaxy Watch 6 könnte in Deutschland ab 319,99 Euro, die Classic-Variante ab 419,99 Euro angeboten werden.