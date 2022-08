Jeder Gamer kennt das Problem. Beim Zocken gönnt man sich gern mal etwas Leckeres zum Knabbern. Doof nur, dass dabei Fett und Krümel am Controller oder an der Maus und Tastatur hängen bleiben. Aldi hat jetzt eine Lösung dafür parat.

Sony PlayStation Facts

Gamer-Problem gelöst: Aldi hat ein leckeres Rezept

Beim Zocken möchte man entspannen und gönnt sich neben leckeren Getränken auch gern mal einen Snack wie Chips, Nüsse, Schokolade, Chicken Wings oder andere kleine Sünden. Natürlich geht man sich nicht nach jeder Berührung die Hände waschen und so passiert es schnell, dass sich an Controllern oder der Maus sowie Tastatur Rückstände sammeln.

Das sieht weder schön aus noch fühlt es sich gut an – also verzichten viele darauf, beim Zocken etwas zu Naschen. Aldi hat dafür allerdings eine Lösung und stellt ein Rezept vor, das sich gut für Gamer eignet und auch noch eine leckere und gesündere Alternative zu Chicken Wings und anderen herzhaften Snacks bietet – eine Wing-Wing-Situation, wie der Discounter es nennt.

Für das Aldi-Rezept braucht ihr weder viele Zutaten noch viel Zeit – und es macht auch noch ordentlich was her. Ihr braucht lediglich Blumenkohl, Mehl, Hafermilch, Gewürze nach Wahl, Paniermehl und BBQ-Sauce.

Vermischt das Mehl, die Hafermilch und die Gewürze in einer Schüssel – es soll ein dickflüssiger Teig entstehen. Putzt den Blumenkohl, zerteilt ihn in Blumenkohlröschen oder mundgerechte Stücke und mariniert sie mit dem Teig. Wälzt die Stücke dann einzeln in Paniermehl und platziert sie auf einem Backblech.

Hier seht ihr das Rezept in voller Länge:

Gegen Fettfinger: So bereitet ihr den leckeren Gamer-Blumenkohl-Snack zu

Laut Aldi backt ihr jetzt den Blumenkohl, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist und bestreicht ihn im Anschluss mit BBQ-Sauce. Gebt das Ganze noch für ein paar weitere Minuten in den Backofen und schon habt ihr einen leckeren und gesünderen Snack, den ihr mit einer Gabel und somit mit sauberen Händen genießen könnt. Tipp aus den Kommentaren: Das Rezept soll auch mit der Heißluftfritteuse super funktionieren.