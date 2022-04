Aldi verkauft in dieser Woche ein aktuelles Samsung-Handy mit großem Akku und guter Ausstattung zu einem wirklich günstigen Preis. Das lässt sich Amazon aber nicht bieten, denn dort gibt es das gleiche Smartphone jetzt ebenfalls sehr günstig. Aldi bietet aber weiterhin einen kleinen Vorteil.

Amazon und Aldi liefern sich Preiskampf um Samsung-Handy

Eigentlich wollte Aldi am Donnerstag so richtig auftrumpfen. Dann nämlich wird das Samsung Galaxy A22 5G zum Preis von sagenhaften 159 Euro verkauft. Ein bisher unerreichter Preis, bei dem sonst kein anderer Händler mithalten kann – bis jetzt. Plötzlich hat Amazon nämlich den Preis des Samsung Galaxy A22 5G in allen Farben auf nur noch 159 Euro gesenkt (bei Amazon anschauen). Der große Vorteil? Ihr müsst nicht zu Aldi fahren und hoffen, dass noch ein Samsung-Handy da ist. Ihr könnt sofort zuschlagen und bekommt das Smartphone zum absoluten Bestpreis.

Aldi hat aber einen kleinen Vorteil: Wer gleichzeitig eine neue SIM-Karte benötigt, bekommt diese beim Discounter direkt kostenlos dazu. Wenn man es genau nimmt, ist das Angebot von Aldi also 10 Euro günstiger. Wer hingegen keine SIM-Karte benötigt, sondern bereits einen Tarif hat, den er weiterverwenden will, fährt mit Amazon besser, da man das Handy jetzt sofort kaufen kann. Es handelt sich aber auch um ein Angebot. Der Preis könnte also wieder auf über 180 Euro steigen. Wer also ein solches Handy haben will, sollte nicht zögern.

Was leistet das Samsung Galaxy A22 5G?

Im Vergleich zum Vorgänger wurde das Samsung Galaxy A22 5G an den richtigen Stellen aufgerüstet. Man bekommt jetzt ein 6,6-Zoll-Display mit FHD+-Auflösung, eine 48-MP-Kamera, 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher, die in Kombination mit dem Octa-Core-Prozessor für eine hohe Leistung sorgen sollen. Der Akku ist zudem 5.000 mAh groß, sodass die Laufzeit sehr hoch ausfällt. Bei diesem Samsung-Handy muss man zudem auf nichts verzichten. Das Netzteil befindet sich im Lieferumfang, man hat einen 3,5-mm-Klinkenanschluss zur Verfügung, kann zwei Nano-SIM-Karten einlegen und gleichzeitig den internen Speicher um bis zu 1 TB erweitern. Insgesamt also ein richtig solides Paket zu dem Preis.