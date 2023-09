Assassin’s Creed: Größter Fan-Traum war leider nur ein Steam-Unfall

Welcher nun der beste Teil der Assassin’s-Creed-Reihe ist, darüber lässt sich streiten. Ganz vorne mit dabei ist aber auf jeden Fall Black Flag. Der Fan-Liebling soll angeblich ein Remake bekommen, doch der neuste Hoffnungsschimmer entpuppt sich als Reinfall.

Assassin's Creed 4: Black Flag Facts

Assassin’s Creed 4: Black Flag verschwindet von Steam

Vergangene Woche sorgte Black Flag für Aufsehen. Das Spiel zählt zu den beliebtesten Spielen der Assassin’s-Creed-Reihe und soll zumindest einem Insider-Bericht zufolge ein Remake bekommen. Die Vorfreude der Fans ist natürlich groß und es wird nach weiteren Hinweisen auf die Entwicklung Ausschau gehalten. Ein vermeintlicher Hinweis war die plötzliche Abwesenheit des Spiels bei Steam.

Das Original-Spiel aus dem Verkauf zu nehmen, wenn ein Remake entsteht, ist zwar bei Fans verpönt, aber dennoch eine bekannte Praxis von Publishern. Ein prominentes Beispiel ist der Release des Remakes der GTA Trilogy. Ein Remake von Black Flag wäre also eine mögliche Erklärung für das Verschwinden des Originals auf Steam.

Remake-Hoffnung war leider nur ein Steam-Unfall

Die Geschehnisse auf Steam sind allerdings kein Vorzeichen für ein bald erscheinendes Remake von Black Flag. Gegenüber PC Gamer erklärte Publisher Ubisoft: „Wir sind uns bewusst, dass Assassin’s Creed Black Flag derzeit nicht auf Steam erhältlich ist. Dies ist auf ein technisches Problem zurückzuführen und unsere Teams arbeiten an einer Lösung, um es so schnell wie möglich wieder verfügbar zu machen.“ (Quelle: PC Gamer).

Das Fehlen von Black Flag auf Steam sollte also nur von kurzer Dauer sein. Es gibt aktuell auch keine offiziellen Infos zu einem Remake des vierten Teils der Assassin’s-Creed-Reihe. Ubisoft arbeitet aktuell am zumindest geistigen Spin-off in Form des Open-World-Piratenabenteuers Skull and Bones. Das Spiel blickt auf eine sehr holprige Entwicklung zurück, inklusive kompletter Neuausrichtung und mehreren Verschiebungen. Neusten Berichten zufolge soll Skull and Bones aber bald tatsächlich vom Stapel laufen, geplant ist nach wie vor der 8. November 2023.

