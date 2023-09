Schock für Steam-Spieler: Ubisoft zieht AC-Liebling ohne Vorwarnung aus dem Store

Jahrelang hat Ubisoft einen Großteil seiner PC-Spiele nur im hauseigenen Launcher oder Epic Games Store angeboten. Doch mittlerweile sind immer mehr Games auch auf der Plattform Steam zuhause. So auch die etlichen Assassin’s-Creed-Teile des Publishers. Doch eine äußerst beliebte Auskopplung ist jetzt plötzlich verschwunden. Was ist da los?

Im Hause Ubisoft wird fleißig gewerkelt. Vor allen Dingen an etlichen neuen Assassin’s-Creed-Abenteuern, in denen ihr eure Meuchel-Träume ausleben könnt. Ein baldiger Release wurde sogar vor kurzer Zeit vorgezogen. Und eine andere Open-World-Hoffnung des Publishers überraschte kürzlich mit neuem Lebenszeichen. Ein beliebter AC-Teil sorgt jetzt aber für weniger gute Nachrichten, denn er ist plötzlich nicht mehr im Steam-Shop verfügbar.

Assassin’s Creed 4: Black Flag schippert aus dem Steam-Store

Assassin’s Creed 4: Black Flag gehört mit seinen beeindruckenden Seeschlachten definitiv zu den absoluten Lieblingen der erfolgreichen Reihe. Jahrelang konnten PC-Spieler den beliebten Teil auch im Steam-Store kaufen. Doch damit ist jetzt offenbar Schluss.

Denn wie aufmerksame Spieler auf Reddit feststellen, ist das Spiel seit kurzer Zeit nicht mehr verfügbar. Die Steam-Shopseite existiert zwar noch, doch der Preis und Kaufen-Button sind verschwunden. Nutzer, die das Spiel bereits besitzen, können auch weiterhin spielen.

Die Statistik-Seite SteamDB bestätigt, dass das Spiel wohl am 5. September vom Netz genommen wurde. Letzte Änderungen an der Shop-Seite verweisen außerdem auf eine Gold Edition und zwei Zusatzinhalte, die ebenfalls nicht mehr verfügbar sind.

Reddit-Nutzer spekulieren: Macht Ubisoft Platz für das Remake?

Unter dem Reddit-Post finden sich fast 200 Kommentare, die über das plötzliche Verschwinden diskutieren. Einige nehmen an, dass Ubisoft das Spiel in Vorbereitung für ein Remake herausgenommen hat. Laut Insider-Berichten soll sich dieses bereits in der Mache befinden.

Es wäre nicht unüblich, alte Versionen von Spielen aus dem Verkehr zu ziehen, um Remakes besser verkaufen zu können. Zuletzt hatte diese Praxis bei Rockstar und der GTA-Trilogy für Empörung der Fans gesorgt.

Im Thread zeigen sich die Fans auch wenig begeistert von einem Remake – AC 4: Black Flag habe es nicht nötig.

Andere berichten von technischen Problemen, die die PC-Version von AC 4: Black Flag seit geraumer Zeit plagen. Auf Steam wird ebenfalls von Server- und Verbindungsproblemen berichtet. Ist bei Ubisoft im Hintergrund etwas schiefgelaufen? Momentan kann nur spekuliert werden.

Im offiziellen Shop von Ubisoft ist es jedenfalls noch aufgeführt, ebenso im Epic Games Store. Es ist also plausibel, dass ein technischer Fehler für das Steam-Malheur verantwortlich ist.

