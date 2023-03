Balkonkraftwerke erfreuen sich aktuell extrem großer Beliebtheit, da sie nicht viel kosten und von jedem einfach angeschlossen werden können. Einen Nachteil haben die Mini-Solaranlagen aber. Der produzierte Strom muss sofort verbraucht werden. Eine Speicherung ist nicht vorgesehen. Zendure will das mit SolarFlow ändern.

Akku lässt sich beim Balkonkraftwerk nachrüsten

Ein Balkonkraftwerk besteht im Normalfall aus einem oder zwei Solarmodulen und einem Microwechselrichter, die per Kabel mit dem Hausnetz verbunden werden. Wenn mit Sonne Strom erzeugt wird, muss dieser direkt verbraucht werden. Überschüssige Energie wird verschenkt. Ein Akku zum Zwischenspeichern wie bei großen Solaranlagen ist nicht vorgesehen. Das will Zendure mit SolarFlow ändern.

Es handelt sich dabei um ein neues Produkt, welches zwischen den Solarzellen und dem Microwechselrichter angeschlossen wird. Daran lässt sich eine Batterie anschließen und so überschüssige Energie speichern, die nicht direkt verbraucht wird. Wird Energie benötigt, obwohl keine Sonne scheint, beispielsweise in der Nacht, liefert SolarFlow die Energie aus der Batterie. Das alles soll mit 99 Prozent der bereits vorhanden Balkonkraftwerke funktionieren. Ihr benötigt also keine neue Hardware.

So ist sieht der Aufbau des SolarFlow aus. (Bildquelle: Zendure)

Da SolarFlow von Zendure noch nicht offiziell vorgestellt wurde, sondern nur eine Teaser-Webseite zu sehen ist (bei Zendure anschauen), kennen wir auch noch keine genauen technischen Daten oder Preise. So wissen wir auch noch nicht, wie genau ermittelt wird, wann im Haushalt Energie aus dem Akku nötig ist. Kann SolarFlow mit einem digitalen Stromzähler kommunizieren? Auf dem Bild kann man zumindest sehen, dass auch mehrere Batterien genutzt werden können. Sie scheinen stapelbar zu sein und sind laut Zendure wasserdicht und es gibt 10 Jahre Garantie.

So sieht ein klassisches Balkonkraftwerk aus:

Ist SolarFlow von Zendure legal?

Meiner Einschätzung nach spricht nichts gegen den Einsatz von SolarFlow, da der Microwechselrichter mit NA-Schutz als letzte Instanz nicht beeinträchtigt wird. Ob die Energie nun direkt von der Sonne oder aus dem Akku kommt, spielt dabei keine Rolle. Wird die Netzfrequenz nicht erkannt, dann schaltet sich das ganze System automatisch ab. Ich stehe diesem neuen Produkt sehr aufgeschlossen entgegen und bin gespannt, ob es besser funktioniert als meine Lösung eines Balkonkraftwerks mit Akku.

