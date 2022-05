Die Grillsaison ist eröffnet, aber euch fehlt immer noch der passende Grill? MediaMarkt hat aktuell einen absoluten Schnäppchen-Hit im Angebot. Für kurze Zeit bekommt ihr den beliebten Kontaktgrill Tefal Optigrill XL satte 55 Prozent günstiger. Wir zeigen euch, was das Grill-Gadget alles drauf hat.

Tefal Optigrill XL unter 150 € bei MediaMarkt

Der Tefal Optigrill gilt nicht nur als einer der beliebtesten Kontaktgrills überhaupt, sondern erhält auch immer wieder Bestnoten in Tests. Aktuell sichert ihr euch die Variante „Tefal GC722D Optigrill Plus XL“ bei MediaMarkt für 149,99 Euro inklusive gratis Versand (statt 339,99 Euro UVP). Ihr spart also ganze 55 Prozent.

Mit dem angebotenen XL-Modell bekommt ihr die vergrößerte Version, die euch noch mehr Grillfläche bietet – egal, ob für Gemüse, Fisch, Burger, Steaks, Sandwiches, Meeresfrüchte oder Geflügel. Mit 800 cm² (40 x 20 cm) habt ihr ausreichend Platz zum Grillen und könnt den Kontaktgrill dank seiner handlichen Größe überall flexibel aufstellen. Ihr braucht lediglich einen Steckdosenanschluss.

Ihr könnt mit dem Tefal GC722D Optigrill Plus XL bequem zwischen neun verschiedenen Grillstufen variieren und eure Speisen ganz nach euren Vorlieben zubereiten – von durchgebraten bis sanft gegrillt. Die Temperaturregelung funktioniert dabei automatisch während Grillzyklen genau die Dicke und Art des Grillguts messen, sodass Grillwünsche auf den Punkt genau garantiert sind.

Zu den weiteren Funktionen zählen außerdem:

Auftaufunktion

Automatisches Warmhalten und Abschalten

Zwei abnehmbare Grillplatten (Antihaftbeschichtung)

Ablaufrinne für Fett und Saft

Entfernbarer Tropfbehälter

Spülmaschinengeeignet

Integriertes Thermostat

Ihr seid noch keine Profi-Griller? Mit dem Tefal GC722D Optigrill Plus XL kommen auch Beginner intuitiv zurecht: Die Bedienknöpfe sind übersichtlich im Kunststoffgriff integriert. Ihr müsst nach dem Einschalten einfach auf das gewünschte Lebensmittel drücken und der Kontaktgrill legt los. Besonders praktisch: Tefal liefert eine kompakte Übersichtskarte für Zubereitungstemperaturen von Lebensmitteln sowie ein Rezeptbuch gleich mit. Für das reduzierte Angebot von 149,99 Euro inklusive Versand also ein echt guter Deal.

