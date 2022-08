Gerade die Bluetooth-Kopfhörer aus dem Ohr genommen, schnell irgendwo abgelegt und dann nicht mehr gefunden? Wem das bekannt vorkommt, sollte sich jetzt die JLab JBuds Air Pro merken. Wir verraten euch, was die In-Ears so besonders macht und wo ihr die neuen True-Wireless-Kopfhörer zum günstigen Preis bekommt.

Kopfhörer Facts

Kein Kabelsalat oder Kabelbruch, geringes Gewicht und freie Hände – Bluetooth-Kopfhörer haben zahlreiche Vorteile. Wenn ihr allerdings zu den Menschen zählt, die gerne mal etwas verlegen, bieten euch die JLab JBuds Air Pro ein geniales Feature: Über die Tile-App könnt ihr eure Kopfhörer jederzeit bequem orten und wiederfinden – selbst wenn sie ausgeschaltet sind oder sich außerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden. Über die App lässt sich ein Alarm in den Earbuds auslösen, ihr könnt euch auch den letzten bekannten Standort auf einer Karte anzeigen lassen.

JLab JBuds Air Pro (In-ear Kopfhörer) True Wireless In-ear Kopfhörer mit Bluetooth 5.1 in Schwarz. Bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit, IP55, Ortungsfunktion via Tile-App und verschiedenen Einstellungsmodi. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2022 15:07 Uhr

Neue JBuds Air Pro mit satter Akkulaufzeit

Neben der Ortungsfunktion überzeugen die neuen JLab JBuds Air Pro mit bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit – davon bis zu 9 Stunden via Hörer und bis 27 Stunden über die Ladehülle. Dank des Bluetooth-Multipoint-Supports könnt ihr euch sogar mit mehreren Geräten gleichzeitig verbinden und beispielsweise zwischen Musik auf dem Handy und Filmen via PC hin und her wechseln, ohne eure Bluetooth-Settings ändern zu müssen.

JLab JBuds Air Pro: Neue Bluetooth-Kopfhörer mit Ladecase und Ersatz-Sets. (Bildquelle: JLab)

Über die JLab-Sound-App lassen sich außerdem Equalizer-Einstellungen wie JLab Signature, Balanced und Bass Boost feinabstimmen oder der „Be Aware“-Audiomodus aktivieren, um Umgebungsgeräusche in bestimmten Situationen wie beispielsweise beim Joggen bewusst durchzulassen.

Zu den weiteren Features zählen:

Bluetooth 5.1

integriertes Mikrofon)

Neodym-Treiber (20 - 20.000 Hz)

wasserdicht nach IP55

JBuds Air Pro bei Saturn günstig kaufen

Neue JLab-Kopfhörer: JBuds Air Pro jetzt bei Saturn kaufen. (Bildquelle: JLab)

Die JLab Jbuds Air Pro bekommt ihr ab sofort bei Saturn zum günstigen Preis von 79,99 Euro inklusive Versandkosten. Im Preis sind außerdem Ladehülle, drei Paar Silikon Gel-Pads und ein Paar „Cush Fin“-Ohrpassstücke enthalten. Alle weiteren Infos und Details zu den Kopfhörern findet ihr direkt bei Saturn.

JLab JBuds Air Pro (In-ear Kopfhörer) True Wireless In-ear Kopfhörer mit Bluetooth 5.1 in Schwarz. Bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit, IP55, Ortungsfunktion via Tile-App und verschiedenen Einstellungsmodi. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2022 15:07 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.