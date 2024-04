China-Hersteller greift an: Diese Wohnmobile erobern Camper-Deutschland

Chinesische Hersteller drängen nicht nur auf den E-Auto-Markt, sondern auch in die Welt der Wohnmobile: Deddle RV wagt den Sprung nach Europa. Mit eingebauten Solarmodulen, einer integrierten Powerstation und einem optimierten Raumkonzept hofft der Hersteller, Camper-Liebhaber für sich zu gewinnen.

Deddle RV: China-Camper kommen nach Europa

Was bei Elektroautos gelingt, könnte auch bei Wohnmobilen funktionieren: Während immer mehr E-Autos chinesischer Hersteller in Deutschland erhältlich sind, sah es bei den Wohnmobilen bislang anders aus. Das ändert sich jetzt mit den Expansionsplänen von Deddle RV. Über den Importeur und Hersteller La Marca sollen fünf Wohnmobile in Deutschland erhältlich gemacht werden.

Die Camper gehören zur Sechs-Meter-Klasse und sollen trotz ihrer Kompaktheit einen hohen Wohnkomfort bieten. Dabei will sich Deddle DV nicht auf in Deutschland bekannte Grundrisse verlassen, sondern eigene Wege gehen. Für mehr Platz soll ein Slide-Out-Mechanismus sorgen, der auf Knopfdruck zusätzlichen Raum schafft.

Auch sonst setzen die chinesischen Camper auf modernste Technik. Sie kommen komplett ohne Gas aus und nutzen stattdessen große Lithium-Batterien als Energiespeicher. Außerdem sind Solarzellen mit 1.200 Watt und Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Geschirrspüler der Hersteller Truma und Fiamma serienmäßig integriert.

Einige Modelle verfügen über einen Fernseher, der in die Unterseite des Klappbettes integriert ist, sowie über elektrisch verstellbare Rückenlehnen an den Sitzbänken – ein Novum im Bereich der Wohnmobile (Quelle: promobil).

Neue China-Camper: Preis noch unbekannt

Wie der deutsche Campingmarkt auf die neuen Impulse aus China reagieren wird, bleibt abzuwarten. Preise und genaue Verfügbarkeiten der Deddle-RV-Modelle sind zwar noch nicht bekannt, aber allein die Ankündigung dürfte bei einigen Campingfreunden bereits Interesse geweckt haben.

