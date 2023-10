Starlink für Wohnmobile: So kommt man unterwegs ins Internet

Wer mit einem Wohnmobil reist, kann dank Starlink auf eine Internetverbindung zugreifen. Dann bleibt man auch im Urlaub in abgelegenen Gebieten online.

Internet Facts

Starlink ist eine Lösung für das Internet per Satellitenverbindung. Damit soll man auch in abgelegenen Gebieten mit bis zu 220 Mbit/s surfen können.

Starlink im Wohnmobil: So funktioniert es & das braucht man

Für die Internetverbindung verwendet man bei Starlink eine Satellitenschüssel. Diese verbindet sich mit den zahlreichen Satelliten, die in rund 500 Kilometern über der Erde kreisen. Eine Karte zeigt, wo man die Satelliten sehen kann. Die Hardware ist so konzipiert, dass sie sich schnell mit den verschiedenen Satelliten verbinden kann, ohne dass die Internetverbindung dabei unterbrochen wird. Durch dieses System kann man auch in abgelegenen Gebieten, zum Beispiel in der Wüste, im Dschungel oder auf abgelegenen Autobahnen im Netz surfen. Um Starlink im Wohnmobil nutzen zu können, benötigt man eine spezielle Variante des Starlink-Satelliten, die „Roam“-Version. Diese kann man direkt beim Anbieter bestellen (bei Starlink ansehen).

Günstig ist das Internet für Wohnmobile nicht:

Die Anschaffungskosten für den Roam-Satelliten liegen bei 450 Euro .

. Es wird ein Abonnement für den Internetzugang benötigt. Die Kosten liegen in der „Starlink Roam“-Variante bei 100 Euro monatlich.

Der Zugang lässt sich flexibel Monat für Monat buchen und kündigen . Man muss sich also nicht langfristig binden und kann auf die Roam-Lösung für die Zeiten zugreifen, an denen man unterwegs ist.

. Man muss sich also nicht langfristig binden und kann auf die Roam-Lösung für die Zeiten zugreifen, an denen man unterwegs ist. Eine Karte zeigt die aktuelle Verfügbarkeit und Abdeckung des Starlink-Internets auf der Welt (zur Übersicht).

Starlink im Wohnmobil einrichten

Damit sich der Satellit mit dem Internet verbinden kann, wird eine freie Sicht zum Himmel benötigt. Hat man die Schüssel an einem passenden Ort außerhalb des Wohnmobils platziert, wird sie per Kabel mit dem Router verbunden. Die „Flat High Performance“-Schüssel lässt sich auch am Fahrzeug befestigen. Dann kann man auch während der Fahrt auf die Internetverbindung zugreifen.

Es wird eine Stromversorgung vorausgesetzt. Die Einrichtung funktioniert über die Starlink-App auf einem Android- oder iOS-Gerät. Starlink verspricht eine Abdeckung an nahezu jedem Ort der Welt. Ihr solltet damit also auch in Gebieten online gehen können, in denen sonst keine Breitbandinternetverbindung angeboten wird. Es werden kontinuierlich neue Satelliten ins All befördert, um die Abdeckung zu erweitern.

