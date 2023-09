Starlink Geschwindigkeit: Wie schnell ist das Internet?

Starlink verspricht euch Internet per Satellitenverbindung, auch an entlegenen Orten. Wer sich eine entsprechende Verbindung zulegen will, stellt sich die Frage, wie schnell man mit Starlink surfen kann.

Für die Internetverbindung stellt man eine Satellitenantenne auf. Danach kann man auch in Gebieten ins Netz, an denen sonst kein Internet angeboten wird. Die Bandbreite hängt von der Anzahl der Satelliten sowie der gleichzeitigen Benutzerzahlen ab. Aktuell sind bereits über 3.000 Satelliten unterwegs, perspektivisch sollen über 22.000 Satelliten für schnelles Internet an jedem Ort der Welt sorgen.

Starlink: Geschwindigkeit & Bandbreite

Eine versprochene Mindestgeschwindigkeit gibt es für das Starlink-Internet nicht. So schnell soll man damit surfen können:

Laut Anbieter-Webseite sind Geschwindigkeiten zwischen 25 und 220 Mbps möglich.

möglich. Der Großteil der Nutzer soll mit einer Bandbreite von rund 100 Mbps surfen können.

surfen können. Die Upload-Geschwindigkeit wird mit 5 bis 20 Mbps angegeben.

angegeben. Für den mobilen Einsatz nennt man Download-Geschwindigkeiten zwischen 5 und 50 Mbps (40 bis 220 Mbps bei Priority-Nutzern) sowie 2 bis 10 Mbps im Upload (8-25 Mpb bei „Priority“).

(40 bis 220 Mbps bei Priority-Nutzern) sowie (8-25 Mpb bei „Priority“). Auf der gleichen Seite wird darauf hingewiesen, dass die angegebenen Geschwindigkeiten nicht garantiert sind. Auch Verbindungsunterbrechungen sind zeitweise möglich.

Besonders wenn viele Nutzer gleichzeitig auf das Starlink-Internet zugreifen, kann die Geschwindigkeit niedriger sein.

auf das Starlink-Internet zugreifen, kann die Geschwindigkeit niedriger sein. Es gibt bei Starlink ein begrenztes High-Speed-Datenvolumen. Die Geschwindigkeit wird ab einem Datenverbrauch von 1 Terabyte im Monat also gedrosselt (Quelle: Starlink). Informationen zur niedrigeren Datenübertragungsrate gibt es nicht. Zusätzliches High-Speed-Volumen kann man kostenpflichtige für 0,25 US-Dollar pro Gigabyte für den Restmonat aufstocken. Die Drosselung gilt nur für Zeiten zwischen 7:00 Uhr und 23:00 Uhr.

Die Hardware für Starlink bekommt ihr auch bei Media Markt. Das Abonnement wird auf der Anbieter-Webseite gebucht. Diese Kosten fallen an:

Wie schnell ist Starlink?

Der Surf-Speed hängt sowohl von der Anzahl der gleichzeitigen Nutzer als auch von der Tageszeit und dem gebuchten Starlink-Paket ab. Business- und „Priority“-Nutzer dürften also gegenüber privaten Nutzern bevorzugt behandelt werden.

Das Starter-Set mit der benötigten Hardware sowie das Abonnement für Starlink kann auf der Webseite des Anbieters gebucht werden. Dort kann man auch überprüfen, ob das Satelliteninternet verfügbar ist. Für Deutschland wird die Verfügbarkeit mit 99 Prozent angegeben, man sollte damit also so gut wie überall ins Internet kommen.

