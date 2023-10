Starlink Tracking: Wo sind die Satelliten heute zu sehen?

In den Sommermonaten sieht man immer wieder interessente Lichterketten am Himmel in Deutschland. Dabei handelt es sich meistens um Starlink-Satelliten. Mit einem Web-Angebot kann man die Satelliten von Starlink tracken und erfahren, wo man die „Perlenschnur“ von SpaceX heute Abend entdecken kann.

Internet Facts

Die Lichterscheinungen am Himmel sieht man, wenn die Satelliten in Richtung All starten. Auf dem Portal „Find Starlink“ kann man Orte, Zeiten und Koordinaten eingeben und Starlink so tracken (weiter zum Starlink-Finder). Es gibt auch eine App für Android-Smartphones und iPhones (Download für iOS | Download für Android).

Wann sieht man Starlink in Deutschland?

So könnt ihr erfahren, an welchen Zeitpunkt man Satelliten von Starlink an bestimmten Orten am Himmel sehen kann:

Öffnet das Webangebot von „Find Starlink“ im Browser am PC oder auf dem Smartphone (im Browser aufrufen | zur App für Android | zur App für iOS). Im Suchfeld gebt ihr euren Wunschort ein. Alternativ sucht ihr nach bestimmten Koordinaten. Drückt auf „Find Visible Times“. Im Ergebnis wird angezeigt, ob und wann ihr Starlink-Satelliten am Himmel sehen könnt. Dabei erfahrt ihr, wie gut oder schlecht die Sichtverhältnisse sind und ob es sich lohnt, am Abend Ausschau nach den Lichterketten zu halten.

Wie bei allen Himmelsbeobachtungen gilt auch bei den Starlink-Satelliten, dass man ideale Sichtverhältnisse benötigt. Es sollte also ein klarer Abend ohne Wolken sein und ihr solltet euch nicht in Gebieten mit einer starken „Lichtverschmutzung“ aufhalten, um einen guten Blick auf die Perlenkette am Himmel zu erhalten.

Starlink Tracking: Hier kann man die Satelliten heute sehen

Der Online-Dienst bietet nicht nur eine Suchfunktion, sondern auch eine Karte mit den aktuellen Starlink-Positionen. Tippt dafür oben auf die Option „Live Map“. Danach öffnet sich eine Karte. Dort ist neben dem aktuellen Standort auch die Flugroute der gefundenen Satelliten angezeigt. Zur schnellen Einordnung wird zudem eure eigene Position mit einer Stecknadel angezeigt, wenn ihr euren Standort freigegeben habt. Es gehen pro Start 60 Satelliten ins All. Auf der „Live Map“ wird jeweils die Position des ersten Satelliten einer Kette angezeigt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.