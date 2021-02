Call of Duty: Modern Warfare könnte doch noch einmal neue Inhalte bekommen. Ein bekannter Leaker hat Infos zu einer weiteren Season gefunden, die dem totgeglaubten Spiel erneutes Leben einhauchen könnte.

Mit dem Release von Call of Duty: Black Ops Cold War wurde es still um Modern Warfare. Zwar war der Shooter ein großer Erfolg, doch das letzte Mal gab es frische Inhalte Ende September 2020 mit Season 6. Ein Schicksal, das jedes „Call of Duty“-Spiel ereilt, denn es wird jährlich durch einen neuen Teil ersetzt.

Fans von Modern Warfare haben jedoch Grund zur Hoffnung, ein bekannter Leaker berichtet von einer weiteren Season.

Modern Warfare: Season 7

Im November 2020 verriet ein Entwickler von Infinity Ward, dass es noch weitere Inhalte für Modern Warfare geben soll. In welcher Form und wann diese veröffentlicht werden, konnte er allerdings nicht sagen. Seitdem warten Fans auf neue Informationen.

Der YouTube-Kanal TheGamingRevolution hat in der Vergangenheit bereits häufig Leaks zu Call of Duty veröffentlicht, deren Inhalt sich danach auch bestätigt hat. Dennoch sind solche Insider-Information immer mit etwas Vorsicht zu genießen. In einem Video zeigen die Insider, was sie erfahren haben:

Insgesamt soll es vier neue Multiplayer-Maps, drei neue Waffen und zwei neue Operators geben. Bei den Operators handelt es sich um Spark und den bekannten Modern-Warfare-Charakter Soap. Für beide wurden Store-Bundles mit Skins, Blaupausen und anderen Cosmetics gefunden.

Die erste Waffe ist die Pistole Sykov, die schon von Spielern in Warzone gefunden werden konnte. Des Weiteren soll es eine neue SMG geben, nämlich die CX-9, die in anderen CoD-Teilen auch als Scorpion bekannt ist. Den Schluss macht das LMG RAAL.

Zwei der neuen Maps sollen für den Gunfight-Modus sein und die Namen Townhouse und Drainage tragen. Außerdem soll es eine Neuauflage der CoD-4-Map Killhouse geben. Die letzte neue Map nennt sich Al Raab Airbase und ist eine größere und offene Map mit einem Hangar in der Mitte.

Wann soll Season 7 starten?

Laut TheGamingRevolution soll es am 11. März 2021 so weit sein. Der Start der 7. Season soll mit einem großen Event in Call of Duty: Warzone zusammenfallen, das auch von anderen Leakern als „das Ende von Verdansk“ beschrieben wird. Offizielle Informationen gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine.