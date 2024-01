Von Assassin’s Creed bis CoD: Diese 18 Dinge nerven euch in jedem Spiel

© Bildquelle: Borderlands 3 / 2K Games 14 / 20

Doch Micky lässt sich generell ungern beim Zocken bremsen:

„Cutscenes, die sich nicht überspringen lassen. Speziell, wenn danach gleich ein doofer Bosskampf kommt, den man vergeigt und natürlich NOCHMAL durch den ganzen Kram durch muss!“

Ein wunderbares Beispiel für eine nicht überspringbare Cutscene ist die, die euch jedes mal serviert wird, wenn ihr in Animal Crossing: New Horizon die Insel eines Freundes besuchen wollt. Fans von Borderlands 3 wünschen sich ebenfalls überspringbare Zwischensequenzen. Auch unnötig lange Cutscenes sind in vielen Spielen einfach nur fehl am Platz. (I'm looking at you, @HideoKojima!)