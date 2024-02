Dank Steam-Rabatt gibt’s einen Strategie-Kracher jetzt für 2,49 Euro

Bei Steam sind aktuell etliche Spiele von 2K im Angebot – darunter auch der Strategie-Kracher XCOM 2. Für 2,49 Euro bekommt ihr einen der Genre-Vertreter regelrecht hinterhergeworfen. Wer da nicht zuschlägt, ist selbst schuld.

XCOM 2 für 2,49 Euro im Angebot

Ein Metascore von 88 Punkten und 84 Prozent positive Bewertungen auf Steam (Quelle: Metacritic). Die Zahlen lügen nicht: XCOM 2 ist für Strategiefans ein absolutes Must-have – zumindest, wenn ihr Freude an mitunter gnadenlosen Rundenkämpfen habt, in denen im schlimmsten Fall auch eure gesamte Crew ins Gras beißen kann.

Wer davon nicht abgeschreckt ist, sollte einen Blick in den aktuell laufenden Steam-Sale werfen. Dort bekommt ihr XCOM 2 für unschlagbar günstige 2,49 Euro (bei Steam anschauen). Zum Vergleich: Normalerweise kostet das inzwischen über acht Jahre alte Strategiespiel 49,99 Euro – ihr spart momentan also stolze 95 Prozent. Der Rabatt gilt noch bis zum 7. März 2024, ihr habt also noch ein paar Tage Bedenkzeit.

In XCOM 2 versucht ihr, die Erde gegen Aliens zu verteidigen, die bereits die Kontrolle an sich gerissen haben. Erste Szenen könnt ihr euch im Trailer anschauen:

XCOM 2: Der Trailer zum Launch

XCOM® 2 Firaxis Games

So spielt sich XCOM 2

Das Gameplay von XCOM 2 unterteilt sich in zwei unterschiedliche Bereiche. Mit eurem fliegenden Hauptquartier könnt ihr euch auf der großen Weltkarte von A nach B bewegen, um Ressourcen einzusammeln, die ihr wiederum ausgeben könnt, um neue Ausrüstung herzustellen, Soldaten zu rekrutieren oder neue Waffen zu erforschen. Hier kommt es auf gutes Ressourcenmanagement und die richtigen Prioritäten an. Denn die Aliens sind in dieser Zeit nicht untätig und versuchen, ein geheimes Forschungsprojekt weiter voranzutreiben.

In regelmäßigen Abständen werdet ihr zu Einsätzen gerufen, um Zivilisten zu retten, einen VIP zu evakuieren oder schlichtweg die Basen der Alienbedrohung zu zerstören. Vor der Landung wählt ihr aus, welche Soldaten ihr mitnehmen wollt – diese können unterschiedliche Klassen und damit verschiedene Fähigkeiten haben. Je mehr Einsätze eure Truppe absolviert, desto mehr Erfahrung sammelt sie. Bei einem Rangaufstieg könnt ihr dann weitere Fähigkeiten freischalten. Wer will, kann seinen Soldaten sogar eigene Namen verpassen und ihr Aussehen anpassen.

Umso ärgerlicher ist es jedoch, wenn einer eurer Kameraden oder im schlimmsten Fall sogar euer gesamter Trupp während eines Einsatzes über den Jordan geht. Deswegen ist es wichtig, dass ihr während der rundenbasierten Kämpfe mit den Aliens stets Vorsicht walten lasst, eure Stärken ausspielt und dem Gesocks kaum Angriffsfläche bietet. Denn selbst Soldaten mit Top-Ausrüstung können bereits nach wenigen Treffern zu Boden gehen.

Damit euch das nicht direkt am Anfang passiert, haben wir für euch ein paar Einsteiger-Tipps auf Lager:

Gut zu wissen: Wer jetzt schon Blut geleckt hat, greift vielleicht gleicht zur XCOM 2 Collection für 10,74 Euro. Im Bundle sind neben dem Hauptspiel auch noch einige DLCs enthalten – darunter auch die Erweiterung War of the Chosen, die euch Zugriff auf neue Fraktionen gewährt, aber auch eine komplett neue Bedrohung heraufbeschwört. Ein Muss für alle Strategiespiel-Veteranen.

XCOM 2 und die DLCs sind noch bis zum 7. März 2024 im Angebot.

