Düsteres Fantasy-Abenteuer kostet im Xbox-Store jetzt nur 2,99 Euro

Ein mehrfach ausgezeichnetes Fantasy-Abenteuer ist im Xbox-Store momentan um satte 90 Prozent reduziert – ihr könnt euch das düstere Highlight Hellblade: Senua’s Sacrifice jetzt bereits für 2,99 Euro schnappen.

Zu seinem Release 2017 konnte das abgründige Abenteuer Hellblade: Senua’s Sacrifice auf ganzer Linie überzeugen und einige Preise abräumen, darunter mehrere Auszeichnungen bei den renommierten BAFTA-Awards. Ihr könnt euch von dem düsteren Fantasy-Hit jetzt zum Sparpreis selbst ein Bild machen, denn im Xbox-Store ist es derzeit bereits für 2,99 Euro zu haben.

Hellblade: Senua’s Sacrifice auf der Xbox massiv reduziert

In Hellblade: Senua’s Sacrifice begleitet ihr die keltische Kriegerin Senua auf eine spannende Reise nach Helheim, um die nordische Totengöttin Hela davon zu überzeugen, ihren verstorbenen Geliebten freizugeben. Auf dem Weg dorthin begegnet ihr diversen gefährlichen Kreaturen und bösartigen Geschöpfen, die euch an eurer Mission hindern wollen. Zudem verfolgen euch Stimmen in eurem Kopf, die das blutige Geschehen kommentieren und euch an eurem eigenen Verstand und eurer Wahrnehmung zweifeln lassen.

Schaut euch hier den Accolades-Trailer zu Hellblade: Senua’s Sacrifice an:

Hellblade: Senua's Sacrifice - Accolades Trailer

Mit seiner intensiven Atmosphäre und der einzigartigen Soundkulisse, die Senuas Psychosen und mentalen Belastungen perfekt in Szene setzen, konnte Hellblade: Senua’s Sacrifice sowohl Kritiker als auch Spieler überzeugen – auf Metacritic hat das Abenteuer aktuell eine Wertung von 81 beziehungsweise 7,9 Punkten. (Quelle: Metacritic)

Im Xbox-Store könnt ihr euch Hellblade jetzt noch bis zum 22. Januar 2024 für gerade einmal 2,99 Euro statt 29,99 Euro sichern – ein echtes Schnäppchen für Fans von düsteren und nervenzehrenden Spielen (im Xbox-Store ansehen).

Hellblade 2: Xbox-exklusives Sequel steht in den Startlöchern

Wenn euch Senua’s Sacrifice gefällt, könnt ihr euch schon einmal auf den Nachfolger gefasst machen: Senua’s Saga: Hellblade 2 soll noch 2024 exklusiv für die Xbox und den PC erscheinen. Weitere Informationen zum Release-Termin dürften Publisher Xbox Game Studios und Entwickler Ninja Theory im Laufe des Jahres bekannt geben.

Auf dem gruseligen Trip nach Helheim können euch diese 7 Tricks helfen:

