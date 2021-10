Heute, am 8. Oktober, geht es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in das nächste Länderspiel. Ihr könnt am heutigen Freitag bei Deutschland – Rumänien im Live-Stream und TV einschalten. Die TV-Übertragung gibt es bei RTL. Online im Live-Stream schaltet ihr zum Deuschland-Spiel bei TVNOW ein.

Für die Übertragung im Live-Stream benötigt ihr einen kostenpflichtigen Account bei TVNOW. Neukunden können den Dienst aber 30 Tage lang kostenlos nutzen. Nach der Erstanmeldung schaltet ihr zu Deutschland – Rumänien im Stream also gratis ein. Der RTL-Live-Stream steht im Browser am PC und Mac sowie auf Android-Smartphone, iPhones, iPads, Fire TV, vielen Smart-TVs und weiteren Endgeräten zum Abruf bereit.

Fußball heute bei RTL und TVNOW: Deutschland gegen Rumänien

Der Anstoß zum DFB-Länderspiel erfolgt um 20:45 Uhr. Der Fußballabend beginnt bei RTL bereits um 20:15 Uhr direkt nach der neuen Folge von „GZSZ“. Ob das Team von Hansi Flick für „gute“ oder „schlechte“ Zeiten sorgt, seht ihr online im RTL-Live-Stream bei TVNOW. Der Zugang kostet 4,99 Euro im Monat und bietet neben dem Deutschland-Spiel heute alle weiteren Sendungen der RTL-Programm live und auf Abruf. Fußball-Fans können über den Streaming-Dienst auch zu den Spielen der „Europa League“ und „Conference League“ einschalten. Falls ihr TVNOW mit mehreren Geräten gleichzeitig schauen wollt, benötigt ihr das teurere Premium-Plus-Abo.

Wer zeigt das Deutschland-Spiel im Free-TV? RTL

Wer zeigt Deutschland – Rumänien online im Stream? TVNOW

Wann startet die Übertragung? 20:15 Uhr

Wann ist Anstoß? 20:45 Uhr

Gespielt wird heute im Hamburger Volksparkstadion. 25.000 Zuschauer werden die deutsche Nationalmannschaft anfeuern. Deutschland steht nach sechs Gruppenspielen endlich auf dem ersten Tabellenplatz in der Qualifikationsgruppe J. Vor dem Tabellenzweiten Armenien hat das Team rund um Manuel Neuer bereits vier Punkte Vorsprung. Dennoch sollte man gegen Rumänien konzentriert ins Spiel gehen, um die direkte WM-Qualifikation nicht zu gefährden. In der jüngeren Vergangenheit spielte die rumänische Nationalmannschaft nicht die größte Rolle, dennoch sollte der 42. der Weltrangliste vom DFB-Team nicht unterschätzt werden. Die Bilanz spricht klar für Deutschland, schließlich ging die Nationalmannschaft bei bislang 14 Begegnungen neun Mal als Sieger vom Platz. Beim Hinspiel in der WM-Qualifikation setzte sich Deutschland mit 1:0 durch. Unvergessen ist das Freundschaftsspiel 2004, als sich die deutsche Nationalmannschaft mit 1:5 geschlagen geben musste.

Deutschland – Rumänien im Live-Stream kostenlos für TVNOW-Neukunden

In seinen bislang drei Länderspielen hat der neue Bundestrainer Hansi Flick drei Siege ohne Gegentor feiern können. Nachdem holprigen 2:0 gegen Liechtenstein wusste das Team in den folgenden Spielen gegen Armenien (6:0) und Island (4:0) zu überzeugen. Heute könnte es in den Augen der deutschen Fußballfans also genauso weitergehen, um den nächsten großen Schritt in Richtung „WM 2022“ in Katar zu machen. Im Kader für die anstehenden Länderspiele verzichtet Flick auf Mats Hummels. Dafür gibt es mit Marc-André ter Stegen und Robin Gosens zwei Rückkehrer im DFB-Trikot. Zu den nennenswerten Nominierungen gehören zudem David Raum, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi. Das Trio hat Flick erstmals im September in die Nationalmannschaft berufen.

Der Kader für die nächsten Länderspiele:

Bereits am kommenden Montag geht es für Deutschland weiter. Dann folgt das Rückspiel gegen Nordmazedonien. Abgeschlossen werden die „European Qualifiers“ mit der Länderspielreise im November, bei der es am 11. November gegen Liechtenstein und am 14. November gegen Armenien geht.

So seht ihr alle TV-Sender wie RTL im Stream:

WM-Qualifikation heute im Live-Stream und TV

Das Deutschland-Spiel heute ist nicht das einzige Länderspiel. So wird es zahlreiche weitere Partien der WM-Qualifikation als Live-Übertragung geben. Hierfür benötigt ihr einen Zugang zum Streaming-Dienst DAZN. Folgende Übertragungen stehen heute auf dem Streaming-Programm:

20:45 Uhr: Lettland - Niederlande

20:45 Uhr: Island - Armenien

20:45 Uhr: Liechtenstein - Nordmazedonien

20:45 Uhr: Tschechien - Wales

20:45 Uhr: Estland - Wales

20:45 Uhr: Gibraltar - Montenegro

20:45 Uhr: Türkei - Norwegen

20:45 Uhr: Zypern - Kroatien

20:45 Uhr: Malta - Slowenien

20:45 Uhr: Russland - Slowakei

Ab 0:00 Uhr sollte es hier auch die Zusammenfassung mit allen Highlights und Toren vom Deutschland-Spiel gegen Rumänien geben.