Erstmals nach dem ernüchternden Ausscheiden in der Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 tritt die deutsche Nationalmannschaft heute wieder gegen den Ball. Heute gibt es ein Testspiel gegen Peru. Ihr könnt das Spiel zwischen Deutschland und Peru im Live-Stream und TV mitverfolgen.

DFB Facts

Das Länderspiel heute wird im Free-TV bei ZDF gezeigt. Falls ihr keinen Fernseher beziehungsweise keinen Anschluss habt, seht ihr das Spiel zwischen Deutschland und Peru im Live-Stream. Der ZDF-Live-Stream steht kostenlos über die Mediathek im Browser zum Abruf bereit.

Mit den ZDF-Apps seht ihr den Fußball-Live-Stream heute zudem auf einem Android-Smartphone oder -Tablet, iPhone, iPad und vielen Smart-TV-Geräten sowie Streaming-Sticks. Daneben ist der ZDF-Live-Stream in HD-Qualität in den kostenlosen Optionen der TV-Streaming-Dienste Zattoo und Waipu.TV enthalten.

DFB-Länderspiel am Samstag: Deutschland trifft auf Peru, das ZDF überträgt

Die Übertragung des Länderspiels beginnt heute, am Samstag, den 25. März 2023, um 20:15 Uhr.

Der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr .

. Im Free-TV überträgt das ZDF.

Online schaltet ihr kostenlos im Live-Stream bei Sportstudio.de ein.

Jochen Breyer moderiert den Fußballabend.

Das Spiel wird von Oliver Schmidt kommentiert.

Ausgetragen wird das Spiel heute in Mainz.

Fußball heute: Deutschland gegen Peru im Live-Stream und TV

Deutschland ist als Gastgeber für die Europameisterschaft 2024 bereits qualifiziert und muss die folgenden Monate bis zum Turnier daher mit Freundschaftsspielen füllen. Das Spiel gegen Peru ist der erste Härtetest auf dem Weg zur Wiedergutmachung nach dem trostlosen WM-Aus. Bundestrainer nutzt die Partie gegen Peru für Experimente und beruft gleich 6 Debütanten in den Nationalmannschaft-Kader: Joshua Vagnoman (VfB Stuttgart), Marius Wolf (Borussia Dortmund), Malick Thiaw (FC Schalke 04), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Kevin Schade (FC Brentfor) und Mergim Berisha (FC Augsburg).

Mit Bernd Leno (FC Fulham), Emre Can (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Timo Werner (RB Leipzig) kehren zudem vier bekannte Akteure in den DFB-Kader zurück, die kein Teil der WM-Mannschaft waren. Thomas Müller, Leroy Sane, Antonio Rüdiger, Marco Reus und Niklas Süle werden hingegen fehlen, Jamal Musiala wurde verletzungsbedingt ebenfalls nicht nominiert.

Diesen Kader hat Hansi Flick nominiert:

Torhüter : Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp, Bernd Leno

: Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp, Bernd Leno Abwehr : Matthias Ginter, David Raum, Nico Schlotterbeck, Malick Thiaw, Josha Vagnoman, Christian Günter, Marius Wolf, Thilo Kehrer

: Matthias Ginter, David Raum, Nico Schlotterbeck, Malick Thiaw, Josha Vagnoman, Christian Günter, Marius Wolf, Thilo Kehrer Mittelfeld : Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Emre Can, Florian Wirtz, Felix Nmecha, Mario Götze

: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Emre Can, Florian Wirtz, Felix Nmecha, Mario Götze Angriff: Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Kai Havertz, Timo Werner, Kevin Schade, Mergim Berisha

Gegen den heutigen Gegner Peru trat die deutsche Nationalmannschaft bislang zwei Mal an. 2018 gab es in einem Testspiels einen 2:1-Sieg, in der Gruppenphase der WM 1970 siegte Deutschland mit 3:1.

Bereits am kommenden Dienstag gibt es das nächste Testspiel für die Nationalmannschaft. Dann wartet das Team aus Belgien auf Joshua Kimmich und Co. Während das kommende Länderspiel bei ZDF übertragen wird, zeigt RTL die Übertragung von der Partie gegen Belgien. Termine für weitere DFB-Länderspiele gibt es für das Jahr 2023 noch nicht.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.