Heute, am sonnigen Mittwoch, den 8. September 2021, geht es in das nächste DFB-Länderspiel. Auch bei der heutigen Übertragung zwischen Deutschland und Island seid ihr im Live-Stream und TV dabei. Die Fußball-WM-Qualifikation seht ihr wieder im TV bei RTL, TVNOW überträgt das DFB-Länderspiel online.

Los geht es mit dem Fußballabend bei RTL um 20:15 Uhr. Der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr. Falls ihr kein TV-Gerät habt oder abends noch die Sonne draußen genießt, könnt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Island im Live-Stream online über TVNOW sehen.

Der RTL-Live-Stream ist kostenpflichtig, ihr könnt den Streaming-Dienst aber nach der ersten Anmeldung gratis testen und so auch kostenlos zum Deutschland-Spiel heute im Stream einschalten. Wer nicht zuschauen kann, aber trotzdem keinen spannenden Moment verpassen will, schaltet zu Deutschland gegen Island im Radio bei WDR Event ein.

Deutschland – Island im Stream und TV – Übertragung heute schauen

Mit dem Spiel gegen Island geht für Bundestrainer Hansi Flick die Länderspielwoche zu Ende. Nach den Siegen gegen Liechtenstein und Armenien ist auch heute ein DFB-Sieg Pflicht, um sich die gute Ausgangsposition in den „European Qualifiers“ auf dem Weg nach Katar 2022 zu sichern. Nach dem holprigen 2:0 gegen Liechtenstein vor einer Woche gab es am Sonntagabend einen glanzvollen Auftritt beim 6:0 gegen den bisherigen Tabellenführer der WM-Qualifikationsgruppe J, Armenien. Zur Halbzeit in den Gruppenspielen hat sich das DFB-Team die Spitzenposition zurückerobert.

Der Gruppengegner Island begeisterte vor einigen Jahren noch die Fußballwelt mit seinen sympathischen Auftritten bei der EM 2016 und WM 2018, war bei der diesjährigen Europameisterschaft allerdings nicht vertreten und tut es sich auch in den Qualifikationsspielen jetzt schwer. Mit nur 4 Punkten steht man auf dem vorletzten Platz. Auf den zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an den WM-Play-offs berechtigt, hat das Team von Trainer Arnar Vidarsson bereits 6 Punkte Rückstand.

Die Nationalmannschaften von Island und Deutschland trafen bislang fünf Mal aufeinander. Vier Mal siegte Deutschland, einmal gab es ein Unentschieden. Beim Hinspiel in den „European Qualifiers“ setzte sich die deutsche Nationalmannschaft im vergangenen März mit 3:0 durch. Bis heute unvergessen ist das 0:0 in der EM-Qualifikation 2003, als der damalige Bundestrainer Rudi Völler in kultvoller Manier auf Nachfragen des TV-Moderators Waldemar Hartmann reagierte.

Wo wird das Deutschland-Spiel gegen Island übertragen?

Für das heutige Länderspiel verzichtet Bundestrainer Hansi Flick auf den angeschlagenen Marco Reus. Aufgrund leichter Knieprobleme reist der Mittelfeld-Akteur vorzeitig zu Borussia Dortmund zurück. Seinen Platz in der Startelf soll Kai Havertz einnehmen Auch Ridle Baku ist nicht mit nach Island geflogen. Robin Gosens dürfte hingegen nach ausgestandener Fußverletzung wieder in der Startelf stehen. Im Tor soll Manuel Neuer wieder seinen Platz einnehmen, während Niklas Süle und Antonio Rüdiger die Verteidigung zusammenhalten sollen. Vorne soll die Torgefahr vor allem von Leroy Sané, Serge Gnabry und Timo Werner ausgehen.

Auch heute führt wieder Florian König als Moderator durch den Fußballabend bei RTL und TVNOW. An seiner Seite steht die DFB-Legende Lothar Matthäus als Experte bereit. Kommentiert wird die Begegnung zwischen Island und Deutschland von Marco Hagemann. Zudem wird Steffen Freund mit seiner DFB-Erfahrung die eine oder andere spannende Stimme zum Spiel abgeben.

Fußball heute: WM-Qualifikation im Stream und TV – Spiele und Termine

Im Anschluss an das Deutschland-Spiel heute wird es Highlights und Zusammenfassungen weiterer Qualifikationsspiele von heute geben. Wer von Fußball nicht genug bekommen kann, schaltet beim Streaming-Dienst DAZN zu weiteren WM-Qualifikationsspielen im Live-Stream ein. Folgende Partien stehen heute ebenfalls ab 20:45 Uhr auf dem Spielplan:

Belarus – Belgien

Nordirland – Schweiz

Polen – England

Nordmazedonien – Rumänien

Wales – Estland

Italien – Litauen

Griechenland – Schweden

Kosovo – Spanien

Albanien – San Marino

Ungarn – Andorra

Diese Spiele gibt es live und in voller Länge bei DAZN,. Noch bis Ende des Monats könnt ihr die Gratis-Testphase für dem Sport-Streaming-Dienst starten. RTL wird die Highlights ausgewählter Partien zeigen. Dort und bei TVNOW könnt ihr heute Abend ab 20:15 Uhr live und in voller Länge zur Übertragung von Deutschland – Island im Stream und TV einschalten.