Fußball heute: Deutschland – Japan im Live-Stream und TV Übertragung vom Länderspiel bei RTL

An diesem Wochenende steht die erste Länderspielpause in der Fußball-Saison 2023/24 an. Auch die deutsche Nationalmannschaft tritt an. Ihr könnt am heutigen Samstag, den 09.09.2023 die Übertragung vom Spiel zwischen Deutschland und Japan im Live-Stream und TV mitverfolgen. Wo wird das Spiel gezeigt?

Das Testspiel auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024 seht ihr im Free-TV kostenlos. Der Sender RTL wird vom DFB-Spiel berichten. Los geht es mit der Übertragung um 20:15 Uhr. Der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr. Falls ihr RTL nicht empfangen könnt oder keinen Fernseher habt, bringt euch der Streaming-Dienst RTL+ den RTL-Live-Stream auf den Bildschirm. Der Zugang ist normalerweise kostenpflichtig, nach der Anmeldung könnt ihr RTL+ aber kostenlos testen. Nutzt dafür diesen Link.

Wer überträgt Deutschland gegen Japan heute und wann geht es los?

Der RTL-Live-Stream steht über RTL+ auf verschiedenen Geräten zum Abruf bereit. So schaut ihr das Deutschland-Spiel heute unter anderem auf dem Smartphone und Tablet, verschiedenen Smart-TVs oder dem Fire TV Stick.

Im Free-TV schaltet ihr bei RTL ein, online empfangt ihr den Sender bei RTL+. Einen kostenlosen RTL-Live-Stream gibt es nicht, man kann das RTL-Plus-Abonnement aber nach der ersten Anmeldung gratis testen. Nach 30 Tagen kostet der Zugang 6,99 Euro monatlich, falls ihr nicht vorher kündigt.

Wann geht es los? Die Übertragung startet um 20:15 Uhr, das Spiel beginnt um 20:45 Uhr.

Die Übertragung startet um 20:15 Uhr, das Spiel beginnt um 20:45 Uhr. Wer moderiert? Florian König führt durch den Fußballabend.

Florian König führt durch den Fußballabend. Wer kommentiert das Spiel heute? Als Kommentator ist Marco Hagemann zu hören. An seiner Seite steht Steffen Freund als Experte bereit.

Als Kommentator ist Marco Hagemann zu hören. An seiner Seite steht Steffen Freund als Experte bereit. Wo wird gespielt? Ausgetragen wird das Länderspiel in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg.

Ausgetragen wird das Länderspiel in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg. Worum geht es? Es handelt es sich um ein Freundschaftsspiel. Deutschland ist als Ausrichter der EM 2024 bereits automatisch für das Turnier qualifiziert und muss nicht an den „European Qualifiers“ teilnehmen.

Fußball-Länderspiel heute: Deutschland – Japan im Live-Stream und TV

Für die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Hansi Flick geht es mit dem Spiel gegen Japan in die neue Spielzeit. Flick muss dabei nicht nur dafür sorgen, dass die richtigen Akteure für das kommende EM-Turnier gefunden werden, sondern auch die Begeisterung für das DFB-Team wieder entfachen. Nach den zuletzt enttäuschenden Auftritten bei der WM 2018, der WM 2022 und den Spielen dazwischen haben sich viele Fans abgewandt. Für die DFB-Akteure geht es heute unter anderem auch darum, die 1:2-Niederlage gegen Japan in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft im vergangenen Winter wieder gutzumachen.

Das sind die voraussichtlichen Aufstellungen für das Deutschland-Spiel gegen Japan:

ter Stegen - Henrichs, Thiaw, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Can - Gnabry, Gündogan, L. Sané - Havertz

Schmidt - Sugawara, Itakura, Taniguchi, H. Ito - W. Endo, Morita - Kubo, Kamada, Mitoma - Ueda

Für das Spiel gegen Japan hat Bundestrainer Flick 25 Spieler nominiert. Mit Pascal Groß von Bright & Hove Albion ist ein Debütant dabei. Das ist der Kader:

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Marc-André ter-Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Marc-André ter-Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr: Emre Can (Borussia Dortmund), Robin Gosens (1. FC Union Berlin), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (AC Mailand)

Emre Can (Borussia Dortmund), Robin Gosens (1. FC Union Berlin), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (AC Mailand) Mittelfeld/Sturm: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern München), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Kai Havertz (FC Arsenal), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Kevin Schade (FC Brentford), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Bereits am kommenden Dienstag, den 12. September, geht es mit dem nächsten Testspiel für den DFB weiter. Dann wartet der Weltmeister von 2018, Frankreich, auf die deutsche Mannschaft. Das Spiel wird ebenfalls im TV und Live-Stream gezeigt. Dann überträgt jedoch nicht RTL, sondern ARD vom DFB-Länderspiel.

EM-Qualifikation heute im Live-Stream

Neben dem Deutschland-Spiel gibt es an diesem Wochenende viel mehr Live-Fußball zu sehen. Der Streaming-Dienst DAZN wird viele Partien der „European Qualifiers“ live im Stream zeigen. Dpie Spiele können mit dem „DAZN Super Sports“- oder „DAZN Unlimited“-Abo verfolgt werden.

Diese Spiele stehen für Samstag, den 9. September auf dem Sendeplan von DAZN:

15:00 Uhr: Aserbaidschan vs. Belgien

18:00 Uhr: Ukraine vs. Belgien

18:00 Uhr: Estland vs. Schweden

18:00 Uhr: Andorra vs. Belarus

20:45 Uhr: Nordmazedonien vs. Italien

20:45 Uhr: Rumänien vs. Israel

20:45 Uhr: Kosovo vs. Schweiz

Auch am Sonntag gibt es dort viele Spiele zu sehen. Den Sendeplan mit allen Übertragungen findet ihr hier.

