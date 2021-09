Fußball heute: Deutschland – Liechtenstein im Live-Stream und TV – Länderspiel bei RTL

Endlich wieder Fußball unter der Woche: Heute gibt es das erste DFB-Länderspiel mit Bundestrainer Hansi Flick. Ihr könnt die Übertragung vom Spiel zwischen Deutschland und Liechtenstein im Live-Stream und TV verfolgen. RTL zeigt das Fußballspiel heute Abend ab 20:45 Uhr.

RTL Live Stream Facts

Falls ihr keinen Fernseheranschluss mehr habt oder unterwegs seid, gibt es die Live-Übertragung vom Länderspiel heute im Live-Stream online. Dafür könnt ihr den RTL-Live-Stream über TVNOW mit dem Premium-Zugang öffnen. Das Angebot ist kostenpflichtig, Neukunden können TVNOW aber gratis testen.

Mit den entsprechenden Apps seht ihr Deutschland – Liechtenstein live im Stream auch auf dem Android-Smartphone und -Tablet sowie auf einem iPhone oder iPad. TVNOW gibt es zudem auch auf Fire TV und vielen weiteren Plattformen. So steht dem TV-Genuss heute Abend nichts im Wege. Im Online-Radio schaltet ihr zum Länderspiel bei WDR Event kostenlos ein. Hier geht es um 20:00 Uhr los.

Bilderstrecke starten (13 Bilder) RTL-Dschungelcamp 2020: Alle 12 Kandidaten von #ibes2020

Wer überträgt das Länderspiel heute? Deutschland gegen Liechtenstein

Der Fußballabend beginnt beim TV-Sender RTL um 20:15 Uhr direkt im Anschluss an die neue Folge GZSZ. Deutschland tritt heute zum nächsten Spiel im Rahmen der WM-Qualifikation 2022, offizielle „European Qualifiers“ genannt, an. Als Experte ist heute Abend die DFB-Legende Lothar Matthäus zu Gast. Moderiert wird der Fußballabend von Florian König. Der Kommentator des Länderspiels heute ist Marco Hagemann. An seiner Seite sitzt der ehemalige Nationalspieler Steffen Freund. Spielort der Partie vom 4. Spieltag der WM-Qualifikation heute ist der Kybunpark in St. Gallen. Schiedsrichter der Begegnung ist Fabio Verissimo aus Portugal.

adidas Herren Dfb Jsy T shirt, Weiß Schwarz, M EU

Nach drei Spielen steht Deutschland bislang auf Position 3 in der Tabelle der Qualifikationsgruppe J. Im Auftaktspiel gab es im März einen 3:0-Erfolg gegen Island, gefolgt von einem 1:0-Sieg gegen Rumänien. Beim bislang letzten Qualifikationsspiel am 31. März musste sich Deutschland dem EM-Teilnehmer Mazedonien überraschend mit 1:2 geschlagen geben. Der heutige Gegner Liechtenstein steht mit 0 Punkten und 1:10 Toren auf dem letzten Gruppenplatz. Die letzten Aufeinandertreffen beider Nationalmannschaften gab es im Rahmen der WM-Qualifikation 2010. Damals gewann Deutschland 4:0 und 6:0.

Nach dem DFB-Spiel gegen Liechtenstein heute geht es schon am Sonntag in die nächste Aufgabe. Dann wartet auf das Team von Hansi Flick die Nationalmannschaft Armeniens. Abgeschlossen wird die Länderspielrunde mit dem Spiel gegen Island am Mittwoch, den 8. September.

So seht ihr alle TV-Sender live:

Fußball heute: Deutschland – Liechtenstein im Live-Stream und TV – Länderspiel bei RTL

Erstmals seit 15 Jahren steht nicht mehr Joachim Löw als Bundestrainer an der Seitenlinie der deutschen Nationalmannschaft. Die Fußballwelt blickt demnach gespannt nach St. Gallen, um zu erfahren, wie das Debüt von Trainer Hansi Flick verläuft. Mit einem Sieg heute soll ein weiterer Schritt zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im kommenden Jahr gemacht werden.

Mit David Raum, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi hat Flick drei Spieler erstmals in den DFB-Kader berufen. Daneben gibt es die Rückkehr von Marco Reus im Deutschland-Trikot zu erwarten. Anders als noch bei der EM 2020 sind zudem Thilo Kehrer, Mahmoud Dahoud, Ridle Baku und Florian Witz wieder Teil des Teams. Dazu gib es zahlreiche bekannte Gesichter im Kader zu sehen, angeführt von Kapitän Manuel Neuer. Ihr könnt heute Abend ab 20:15 Uhr zur Countdown-Show bei RTL einschalten. Um 20:45 Uhr erfolgt der Anstoß. Dann schaltet ihr zu Deutschland – Liechtenstein im Live-Stream und TV bei RTL beziehungsweise TVNOW ein.