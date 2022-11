In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Der DFB-Kader wurde vom Bundestrainer Hansi Flick berufen. Heute gilt es, an den letzten Stellschrauben zu drehen. Ihr könnt das Testspiel zwischen Deutschland und Oman im Live-Stream und TV mitverfolgen.

Die WM-Spiele gibt es bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen. Das Freundschaftsspiel heute zeigt hingegen RTL. Den RTL-Live-Stream empfangt ihr mit dem hauseigenen Streaming-Dienst „RTL+“. Der Dienst ist kostenpflichtig, ihr könnt RTL+ aber im ersten Monat kostenlos testen und somit heute gratis online zur Übertragung bei Deutschland gegen Oman einschalten.

Deutschland – Oman im Live-Stream und TV: Hier gibt es die Übertragung

Der Anstoß zum Testspiel heute erfolgt bereits um 18:00 Uhr. Die Vorberichte starten bei RTL schon um 17:00 Uhr. Ihr benötigt für den RTL-Live-Stream das Premium-Paket von RTL+. Das kostet monatlich 4,99 Euro im Monat. Im ersten Monat nach der Anmeldung ist der Zugang gratis. Alternativ könnt ihr den RTL-Live-Stream über die kostenpflichtigen Optionen von Zattoo, WaipuTV und anderen TV-Streaming-Diensten empfangen. Dort wird ebenfalls ein kostenloser Probemonat für Neukunden angeboten.

Es ist der letzte Test, bevor es in die Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 geht. Das erste Deutschland-Spiel steigt am Dienstag, den 23. November 2022. Gegner ist dann die Nationalmannschaft aus Japan. Die Termine von Deutschland in der Gruppenphase der WM 2022 in Katar:

Dienstag, 23. November, 14:00 Uhr: Deutschland – Japan

Sonntag, 27. November, 20:00 Uhr: Deutschland – Spanien

Donnerstag, 1. Dezember, 20:00 Uhr: Costa Rica – Deutschland

Die Nationalmannschaften von Deutschland und Oman trafen in der Fußballgeschichte bislang erst einmal aufeinander. Im Februar 1998 gab es im Rahmen eines Testspiels einen 2:0-Sieg für Deutschland. Beim WM-Turnier im gleichen Jahr schied die DFB-Nationalmannschaft bereits im Viertelfinale gegen Kroatien aus.

Deutschland – Oman: Der Kader auf dem Weg zur WM 2022

Die Nationalmannschaft bereitet sich seit dem vergangenen Montag in Oman auf die Weltmeisterschaft vor. Das Spiel ist der einzige Test, bevor es in das WM-Turnier. Bereits nach dem Spiel geht es für den DFB-Kader per Flugzeug weiter in das WM-Gastgeberland Katar. Mit diesen 26 Spieler will Hansi Flick Deutschland zum WM-Titel führen:

Tor

Manuel Neuer

Marc-André ter Stegen

Kevin Trapp

Abwehr

Matthias Ginter

Niklas Süle

Antonio Rüdiger

Nico Schlotterbeck

Armel Bella-Kotchap

Thilo Kehrer

David Raum

Lukas Klostermann

Christian Günter

Mittelfeld

Joshua Kimmich

Leon Goretzka

Ilkay Gündogan

Jamal Musiala

Kai Havertz

Julian Brandt

Jonas Hofmann

Mario Götze

Sturm

Thomas Müller

Leroy Sané

Serge Gnabry

Karim Adeyemi

Niclas Füllkrug

Youssoufa Moukoko

Heute hat der Trainer die letzte Gelegenheit, an der Aufstellung, der Stammelf und der Taktik für die WM-Spiele zu feilen. Ihr könnt beim Freundschaftsspiel zwischen Oman und Deutschland im Live-Stream und TV ab 18:00 Uhr dabei sein. RTL überträgt live im Free-TV. Online seid ihr im kostenpflichtigen Dienst RTL+ dabei. Zudem gibt es den RTL-Live-Stream in den kostenpflichtigen Optionen der TV-Streaming-Dienste wie Waipu.TV oder Zattoo.