Android-Fans und Schnäppchenjäger sollten einen Blick auf die aktuelle MediaMarkt-Aktion werfen: Für kurze Zeit bekommt ihr Smartphones, Tablets, Notebooks, Watches und weitere Android-Highlights zu stark reduzierten Preisen. Wir zeigen euch die Top-Deals, die sich richtig lohnen.

Von reduzierten Galaxy-Smartphones bis hin zu Tablet-Schnäppchen, Notebooks und Premium-Zubehör findet ihr ab sofort zahlreiche Android-Angebote bei MediaMarkt im Sale (hier geht's direkt zur Aktion). Wer sich die Tiefstpreise sichern möchte, sollte allerdings schnell sein – die „Android Week„-Deals gelten nur noch bis spätestens 07.05.2023.

Android-Smartphones bei MediaMarkt günstig sichern

Zu den Angebots-Highlights aus der Kategorie Smartphones zählen unter anderem das Samsung Galaxy S22, Googles beliebtes Pixel 7 und das Akku-Highlight Xiaomi Redmi Note 11 Pro mit satten 5.000 mAh. Alle drei Geräte bekommt ihr während des Aktionszeitraums stark reduziert – on top spendiert MediaMarkt kostenlosen Versand.

Samsung Galaxy S22 (128 GB) Statt 849 Euro UVP: Galaxy S22 mit Android 12, 128 GB Speicher, 8 GB RAM, 6,1 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, Dual SIM und 3.700 mAh Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.04.2023 12:24 Uhr

Google Pixel 7 (128 GB) Statt 649 Euro UVP: Google Pixel 7 mit Android 12, 128 GB Speicher, 8 GB RAM, 6.3 Zoll FHD+ Smooth Display, bis zu 90 Hz, Dual SIM und 4.355 mAh Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.04.2023 12:28 Uhr

Xiaomi Redmi Note 11 Pro (128 GB) Statt 369,90 Euro UVP: Xiaomi Redmi Note 11 Pro mit Snapdragon 695 Octa Core CPU, 128 GB Speicher, 6 GB RAM, 6,67 Zoll AMOLED DotDisplay und 5.000 mAh Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.04.2023 12:31 Uhr

Rabatt auf Watches, Tablets & Co bei MediaMarkt

Neben den Smartphone-Highlights findet ihr während der „Android Week“ bei MediaMarkt aber auch Schnäppchen-Hits aus den Bereichen Smartwatches, Tablets und Notebooks. Für reduzierte 119 Euro (statt 149 Euro UVP) bekommt ihr beispielsweise das Lenovo Tab M10 HD (2 Gen) Tablet mit 32 GB Speicher und bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit.

Lenovo Tab M10 HD (2. Gen) Tablet Statt 149 Euro UVP: Lenovo-Tablet mit 10,1-Zoll-Display, transparenter Schutzhülle, 32 GB, Frontkamera (5 MP), Hauptkamera (8 MP) und bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.04.2023 12:48 Uhr

Wer auf der Suche ist, günstig seinen Speicher zu erweitern, kann sich jetzt bei MediaMarkt ebenfalls einige Schnäppchen sichern: So bekommt ihr die SanDisk Ultra Plus microSDXC mit 128 GB schon für reduzierte 11,99 Euro (statt 29,49 Euro UVP). Ihr spart also ganze 59 Prozent und bekommt die Speicherkarte zum aktuell günstigsten Online-Preis.

SanDisk Ultra PLUS microSDXC (128 GB) Statt 29,49 Euro UVP: SanDisk microSDXC Speicherkarte mit bis zu 128 GB für Android-Smartphones und -Tablets und Übertragungsraten von bis zu 150 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.04.2023 12:57 Uhr

Chromebooks unter 500 € bei MediaMarkt

Alternativ lohnt sich ein Blick auf das Notebook-Angebot von Acer: Mit dem Chromebook 315 bekommt ihr einen 15,6-Zöller mit Touchscreen, 64 GB Speicher, 4 GB RAM und ChromeOS für reduzierte 299 Euro (statt 379 Euro UVP). Das Gerät lohnt sich damit für alle, die nach einem günstigen Gerät unter 300 Euro suchen, aber zum Beispiel für Video-Calls im Home-Office nicht auf einen größeren Bildschirm verzichten möchten. Eine gehobenere Ausstattung findet ihr alternativ mit dem Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook, das sich dank flexibler 2-in-1-Tastatur als Convertible nutzen lässt. Hier sichert ihr euch während der „Android Week“ das Angebot für reduzierte 449 Euro (statt 549 Euro UVP).

Acer Chromebook 315 Statt 379 Euro UVP: Chromebook 315 (CB315-3HT-C4RU) mit 15,6 Zoll Display, Touchscreen, Intel Celeron Prozessor, 64 GB Speicher, 4 GB RAM und Intel UHD Graphics 600. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.04.2023 13:12 Uhr

Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook Statt 549 Euro UVP: Lenovo Chromebook mit 13,3 Zoll Display, Qualcomm Snapdragon 700 Series Prozessor, 128 GB Speicher, 4 GB RAM, Qualcomm Adreno GPU und bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.04.2023 13:20 Uhr

Mehr Rabatte während der MediaMarkt „Android Week“

Alle weiteren aktuellen Schnäppchen-Deals der „Android Week“ findet ihr auf der folgenden Seite von MediaMarkt.

