Google Chrome hat nach acht Jahren ein neues Logo bekommen. Nachdem das umgestaltete Icon ersten Nutzern bereits aufgefallen war und für Rätselraten sorgte, hat sich nun der Designer selbst zu Wort gemeldet. Die grafischen Unterschiede halten sich aber in Grenzen.

Google Chrome: Logo im neuen Design

Zum ersten Mal seit 2014 hat Google seinem Chrome-Browser ein neues Logo gegönnt. Im Vergleich mit dem Icon aus dem Jahr 2014 dürften die subtilen Änderungen in der Praxis aber kaum auffallen. Nachdem die Canary-Version des Browsers bereits mit dem neuen Logo ausgestattet wurde – was für Rätselraten sorgte – soll die noch flachere Variante in Zukunft überall zu finden sein.

Im neuen Chrome-Logo hat Google auf Schatten an den Rändern der einzelnen Farben verzichtet. Der blaue Punkt im Zentrum wirkt nun etwas kräftiger, ebenso wie die restlichen Farben. Neu, aber kaum sichtbar, sind die winzigen Farbverläufe, um die laut Designer mitunter vorkommende „unangenehme Farbvibration“ zu unterbinden. Schwankungen bei der Farbdarstellung können so vermieden werden (Quelle: Elvin Hu bei Twitter).

Während des Design-Prozesses gab es auch ganz andere Ideen, die letztlich aber in der Schublade verschwunden sind. Intern wurde zwischenzeitlich sogar überlegt, sich ganz vom bisherigen Farbschema zu verabschieden. Statt auf die bekannte Kombination aus Rot, Gelb, Grün und Blau zu setzen, stand eine einfarbige Variante zur Diskussion. Diese wäre dann aber „schwieriger zu erkennen“ gewesen, heißt es.

Chrome-Browser: Neues Logo für alle Plattformen

Google möchte das neue Logo „bald“ überall verwenden. Wie schon zuvor passt sich das Design an die jeweilige Umgebung an. Unter Windows 10 und 11 fallen die Farbverläufe etwas stärker aus als bei Chrome OS, damit das Icon nicht zu sehr heraussticht. Bei macOS hat sich Google für einen etwas dreidimensionaleren Look entschieden.