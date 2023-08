Große Sims-Hoffnung lässt euch richtig brutal werden

Während Die Sims 5 bereits bei EA in Arbeit ist, steht die Konkurrenz nicht still. Paralives etwa ist eine Die Sims-ähnliche Simulation, auf die bereits viel Sims-Fans hoffen. In einem neuen Video zeigt Paralives nun, wie gemein ihr zu euren Paramenschen sein könnt.

Paralives lässt euch wieder schön sadistisch sein

Irgendwie hat die Die-Sims-Reihe im Alleingang ein eigenes Genre begründet und ausgefüllt. Diese alleinige Spitzenposition des EA-Blockbusters könnte aber bald zu Ende sein: Neben anderen Sims-Konkurrenten hat besonders die Lebenssimulation Paralives schon einige Fans gesammelt. Das Spiel ist noch in der Entwicklung, zeigt auf YouTube aber immer wieder hübsche Teaser und Trailer, die einen Einblick in das Spiel liefern (Quelle: Paralives auf YouTube).

Vor Kurzem ist so ein Teaser aufgetaucht, in dem Fans sehen können, wie ihr eure Paramenschen umbringen könnt. Denn wie es alle wissen, gibt es kaum etwas besseres in Lebenssimulationen, als einem ungeliebten NPCs einfach die Tür wegzunehmen und ihm dabei zuzuschauen, wie er qualvoll verendet. Ob das auch in Paralives noch geht?

Natürlich! Leider zeigt der Teaser einzig jenen Tod eines Paramenschen, der eingesperrt ist und langsam verhungert. Aber sicherlich könnt ihr auch in diesem Spiel, sobald es erschienen ist, eurer tödlichen Kreativität freien Lauf lassen.

Paralives zeigt, wie ihr eure Menschlein umbringen könnt:

Paralives: Autonomy and Death

Paralives Alex Massé

Bis jetzt ist leider noch nicht bekannt, wann genau Paralives erscheinen wird. Allerdings gibt es auf dem YouTube-Kanal von Paralives noch weitere kurze Teaser, die unterschiedliche Features vorstellen. Darunter könnt ihr sehen, wie genau die Paramenschen miteinander reden, wie sie vertont wurden oder wie ein gemütliches Haus in Paralives aussehen könnte. Schaut vorbei, wenn ihr euch auf das von Die Sims inspirierte Spiel freut!

