In GTA-Online haben die Spieler die Möglichkeit, sich auf einer gigantischen Map auszutoben. Sie ist sogar so groß, dass es noch immer Geheimnisse und Entdeckungen gibt, die noch nicht viele gesehen haben. So zum Beispiel ein riesiges Skelett mitten im Ozean.

GTA Online: Ein großes Mysterium

Die Franchise ist bekannt für verrückte Aktionen sowie zahlreiche Easter Eggs und immer wieder entdecken Spieler neue Dinge. Eins davon überrascht sogar erfahrene Spieler, denn während der Erkundung des Ozeans entdeckte jemand die Knochen einer scheinbar riesigen Meereskreatur im Wasser. Da es keine offizielle Nachricht von Rockstar Games gibt, herrscht Verwirrung.

GTA Online: Community stellt Theorien auf

Es gibt bereits zahlreiche Theorien, die sich Spieler ausgedacht haben, um die Existenz dieser Meereskreatur in GTA Online zu erklären. Einige beziehen sich auf ein bereits bekanntes Easter Egg, das ebenfalls mit kolossalen Knochen unter Wasser zu tun hat.

Spieler können unter dem Sand am Meeresgrund vergrabene Knochen finden, die denen eines Pottwals oder sogar eines Megalodons ähneln. Möglich also, dass es sich hier um einen Glitch handelt, der dadurch verursacht wurde, dass der Spieler zu nah an die Stelle kam, an der die neue Insel Cayo Perico zu finden ist.

Ob das Rätsel eines Tages gelöst wird, bleibt abzuwarten. Solltet ihr euch selbst ein Bild von dem Fund machen wollen, könnt ihr das dank der veröffentlichten Koordinaten tun: X: 5667,83 Y: -6076,61 Z: -29,47.

Aktuell arbeitet Rockstar Games mit Hochdruck an der Entwicklung von GTA 6. Nach einer schwierigen Phase scheint es wieder gut zu laufen. Kürzlich enthüllte ein Insider, dass GTA 6 bereits Ende 2022 enthüllt werden könnte. Das eigentliche Spiel soll allerdings später erscheinen.

Was könnte GTA 6 besser machen als GTA 5? Wir zeigen es euch:

Grand Theft Auto Online ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.

