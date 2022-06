Akku im Eimer, Speicher reicht nicht, Handy zu lahm? Wer mit seinem alten Smartphone hadert, hat jetzt eine gute Möglichkeit, aufzurüsten. Denn Saturn verkauft zahlreiche empfehlenswerte Smartphone-Modelle zu guten Preisen. GIGA zeigt euch die Angebote, die sich besonders lohnen.

Saturn Facts

Saturn bietet gerade einige Smartphones zu aktuellen Bestpreisen an. Vier Empfehlungen von GIGA:

Samsung Galaxy S52s

Samsungs Mittelklassler ist seit Spätsommer 2021 auf dem Markt und hat sich sehr gut verkauft. Zu Recht, denn für kleines Geld bekommt man hier ein Gerät, das sich sehen lassen kann: Im frischen Design bringt es ein helles und farbintensives AMOLED-Display in FHD+-Auflösung und mit 120 Hz.

Das Galaxy A52s gibt es in verschiedenen frischen Farben (Bildquelle: Samsung)

Der Akku ist mit 4.500 mAh großzügig dimensioniert und lässt seine Besitzer in aller Regel mit ausreichend Puffer über den Tag kommen. 128 GB Speicher reichen für jede Menge Videos und Fotos, die mit dem Gerät durchaus gelingen. Zukunftssicher ist das A52s dank 5G-Support ebenfalls. Samsung hat zudem versprochen, das A52s noch einige Jahre mit Updates zu versorgen.

Anders als viele höherpreisige Smartphones hat das A52s außerdem noch einen Slot für die Speichererweiterung per micro-SD und eine Klinkenbuchse für Kabel-Kopfhörer. Das beides fehlt übrigens dem direkten Nachfolger Galaxy A53.

Das Samsung Galaxy A52s gibt es derzeit bei Saturn in verschiedenen Farben für nur 251,26 Euro – derzeitiger Bestpreis und eine klare Kaufempfehlung.

Samsung Galaxy A52s 5G-Smartphone mit Android, 6,5 Zoll AMOLED Display mit 120 Hz, FHD+-Auflösung, erweiterbare 128 GB Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.06.2022 10:41 Uhr

Xiaomi Redmi Note 11

Gute Technik, aber bezahlbar – das ist das inoffizielle Motto des Xiaomi Redmi Note 11. Denn das Gerät vereint alltagfähige Spezifikationen in einem ansprechenden Design. Vor allem sind erweiterbare 128 GB ordentlich Speicher für wenig Geld und auch der große und schnell ladende Akku weiß zu überzeugen. Natürlich muss man bei einem Gerät dieser Preisklasse ein paar Abstriche machen – so ist die Kamera nur bei Tageslicht gut, die Rechenleistung nur mittelmäßig, auf 5G muss man verzichten.

Trotzdem: Viel Handy für wenig Geld – das bestätigt auch die Stiftung Warentest, gibt dem Telefon die Note 2,2 („gut“). Bei Saturn gibt's das Redmi Note 11 in drei verschiedenen Farben zum aktuellen Bestpreis von 169 Euro.

Xiaomi Redmi Note 11 Smartphone mit 128 GB Speicher, 6,4 Zoll 90-Hz-AMOLED Display, Quad-Kamera Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.06.2022 12:06 Uhr

Xiaomi 11T Pro

Das Xiaomi 11T Pro ist ein Smartphone mit Top-Spezifikationen und kaum Kompromissen. Das im Herbst 2021 vorgestellte Gerät hat eine sehr gute Kamera, den immer noch richtig starken Snapdragon-888-Chip von Qualcomm, ein tolles 120-Hz-fähiges Display. Rekordhalter ist es beim Laden: Der Hersteller gibt an, dass das Smartphone mit dem beigelegten Netzteil in rund 18 Minuten von 0 auf 100 % tanken kann. Auch wenn es real eher 25 Minuten sind, findet man derzeit, abgesehen vom ähnlich flott landenden Nachfolger Xiaomi 12 Pro kein Smartphone, das auch mit kurzen Boxenstopps so flott wieder Ausdauer nachpumpt. Mehr zum Smartphone im GIGA-Hands-On:

Xiaomi 11T Pro im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Viel Leistung und zahlreiche Schmankerl: Das Xiaomi 11T Pro gibt's bei Saturn aktuell zum Top-Preis von 444 Euro. Günstiger kommt man derzeit kaum in die Smartphone-Oberklasse.

Xiaomi 11T Pro 5G-fähiges Smartphone mit Qualcomm Snapdragon 888, 256 GB Speicher, 8 GB RAM, Schnellladefunktion, FHD+-Display, Triple-Kamera mit bis zu 108 MP Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.06.2022 12:19 Uhr

Google Pixel 6

Ein Smartphone für Google-Fans: Beim Pixel 6 sind Hardware und Software optimal aufeinander abgestimmt, Google bringt nicht nur exklusive Features auf seine eigene Smartphone-Reihe, auch eine lange Updateversorgung ist gesichert. In Sachen Leistung und Kamera ist das Pixel 6 ebenfalls ganz vorne mit dabei. Besonderheit ist außerdem das „Visor“-Design mit schwarzem Balken auf der Rückseite, der die Kamerapartei birgt. Im Video zeigen wir euch mehr zum Android-„Aushängeschild“:

Google Pixel 6 im Hands-On: Das Android-Aushängeschild Abonniere uns

auf YouTube

Bei Saturn gibt es das Pixel 6 sowohl in klassischem Schwarz als auch zwei frischen Farbvariationen zum aktuellen Bestpreis von nur 525 Euro.

Google Pixel 6 Android-Smartphone mit 6,4 Zoll 90-Hz-AMOLED-Display, Google-Services, Tensor CPU, 8 GB RAM, 128 GB Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.06.2022 12:32 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).