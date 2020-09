Hier ist das Spiel, über das seit Monaten und Jahren Gerüchte gestreut werden: Ein Open-World-Rollenspiel in der Welt von Harry Potter, wenn auch ohne Harry Potter. Im gestrigen PS5-Showcase zeigten Warner Bros. und Sony einen Trailer, in dem Spieler ein Hogwarts um 1800 herum besuchen werden, ganz ohne Griesgram Snape oder Langbart Dumbledore. Schaut ihn euch an?

Wir haben schon eine ganze Weile darüber geredet, jetzt ist es endlich offiziell – und bestückt mit grafisch ziemlich hübschen Bildern: Hogwarts Legacy wird 2021 unter anderem auf die Bildschirme der PlayStation 5 wandern, aber auch PC- und Xbox-Spieler werden in die Welt der Zauberer geschickt. Das Rollenspiel im Harry-Potter-Universum lässt euch verspätet (außer ihr seid gerade 11 geworden!) Hogwarts besuchen, blubbernde Tränke brauen, auf Hippogreifen reiten und die Welt retten. Wie das aussieht, seht ihr im offiziell ersten Trailer:

Hogwarts Legacy soll als waschechtes Rollenspiel in die Spielewelt stampfen, mit einem Zauberer, den ihr eigens kreiert und einem komplett neuen Abenteuer, das ihr weder aus den Büchern noch aus den Filmen kennen werdet. In eurem eigenen Zauberer-Abenteuer sollt ihr sogar entscheiden können, ob ihr den dunklen Künsten nachgebt – oder eure ganz besondere Gabe dem Guten verschreibt:

„Erlebt Hogwarts in den 1800er Jahren. Eurer Charakter ist ein Schüler, der den Schlüssel zu einem uralten Geheimnis in sich trägt – und das droht, die Welt der Zauberer entzwei zu teilen. Ihr habt eine verspätete Zulassung zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei erhalten, und entdeckt alsbald, dass ihr kein normaler Student seid: Ihr besitzt die ungewöhnliche Gabe, antike Magie wahrzunehmen und zu erlernen. Nur ihr könnt entscheiden, ob ihr dieses Geheimnis der Welt zuliebe für euch behaltet oder euch der Versuchung beugt, finsterer Magie zu frönen.“

Hogwarts Legacy wurde auf dem gestrigen PS5-Showcase angekündigt. Dort fielen auch einige Informationen zu einem neuen God-of-War-Teil und dem Preis der PS5 – ganz nebenbei.

Auf der offiziellen Seite von Hogwarts Legacy könnt ihr mehr zum Harry-Potter-Rollenspiel erfahren.

Hogwarts Legacy wird sich voraussichtlich 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox SX und PC auf den Markt zaubern, wann genau jedoch, ist nicht bekannt. Das neue Abenteuer bezieht sich weder auf bereits geschriebene Bücher, Filme, noch auf eine Serie. Auch JK Rowling wurde nicht im Zusammenhang mit dem neuen Spiel erwähnt, es ist also durchaus möglich, dass sie dieses Mal nicht hinter der Geschichte steckt.