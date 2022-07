Nicht nur Xiaomi bringt Handys mit Top-Ausstattung und noch besseren Preis auf den Markt, auch Realme arbeitet sich immer weiter vor. Mit dem Realme GT gibt es zum Prime Day ein High-End-Handy zum Spitzenpreis.

Realme GT überzeugt mit starkem Innenleben zum günstigen Preis

Der Hersteller Realme hat sich in letzter Zeit auf dem Smartphone-Markt vorgewagt und wird unter anderem für Xiaomi zu einem immer größeren Konkurrenten. Zum Amazon Prime Day 2022 können Prime-Kundinnen und -Kunden auf Amazon am 12. und 13. Juli das Realme GT für 304,99 Euro ergattern und so knapp 100 Euro sparen. Falls ihr noch kein Prime-Abo habt, könnt ihr mit dem nachstehenden Link Amazon-Prime 30 Tage kostenlos testen.

Unser Redakteur Peter hat das Realme GT getestet und vor allem die Performance hervorgehoben. Obwohl der Snapdragon 888 nicht mehr das aktuelle System-on-a-Chip von Qualcomm ist, sorgt es dennoch für viel Leistung. Zusammen mit dem AMOLED-Display, das mit 120 Hertz arbeitet, sorgt das High-End-Smartphone für viel Spaß. Zusätzlich kurbelt der namensgebende GT-Modus die Leistung ordentlich an. Ebenso kann man sich auf den Akku verlassen, mit dem man mindestens einen anderthalb Tag durchkommt.

Eine Familie mit OnePlus, Oppo und Co.

Perfekt ist das Realme GT dennoch nicht: So muss man auf einen erweiterbaren Speicher verzichten, genauso wie auf einen optischen Bildstabilisator bei der Kamera. Dennoch macht man mit dem Smartphones schicke Bilder, auch wenn es sich eher um eine Schönwetter-Kamera handelt. Da das Realme GT bereits ein gutes Jahr auf dem Markt ist, wurde es mit Android 11 veröffentlicht. Seit Anfang dieses Jahres ist jedoch das Update auf Android 12 mit der Benutzeroberfläche Realme UI 3.0 erhältlich. Das Betriebssystem kann man also bequem aktualisieren.

Übrigens: Wem das Design des Realme GT bekannt vorkommt, ist auf der richtigen Spur. Die Marke Realme gehört zum chinesischen Hersteller BBK Electronics, der unter anderem Marken wie Oppo, Vivo und OnePlus in sich vereint. Schaut man sich das Design und die Ausstattung einzelner Geräte an, kann sich auch Realme nicht von gewissen Parallelen zu den Schwestermarken freisprechen. Doch so oder so ist das Realme GT für sich genommen einen Blick wert.

Die Spezifikationen des Realme GT im Detail:

Betriebssystem Android 11, Realme UI 2.0 Display 6,43 Zoll-AMOLED

2.400 x 1.080 Pixel

120 Hz SoC Snapdragon 888 5G RAM 8 GB Interner Speicher 128 GB (nicht erweiterbar) Kamera 16 MP Frontkamera

64 MP Weitwinkel

8 MP Ultraweitwinkel

2 MP Makrokamera Akku 4.500 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten NFC-Unterstützung

Klinkenanschluss

Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung

