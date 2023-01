Elektroautos sind für viele Autobauer das Gebot der Stunde. Das gilt auch im noch jungen Jahr 2023. Hyundai nutzt den Jahreswechsel, um einen großen Schritt zu wagen: Der Verkauf von Verbrennern wird in einem Land komplett eingestellt. Das Risiko ist gut kalkuliert.

Hyundai sägt Verbrenner ab: In Norwegen ist jetzt Schluss

Mit dem Jahreswechsel ist Schluss: Hyundai verkauft seit dem 1. Januar 2023 nicht ein einziges Auto mit Verbrennungsmotor mehr in Norwegen. Das hat der Autobauer aus Südkorea kurz vor dem Stichtag bekanntgegeben. Stattdessen müssen die Norweger ab sofort zum E-Auto greifen, wenn es sie bei Hyundai kaufen wollen (Quelle: Hyundai Norwegen).

Das skandinavische Land ist damit für Hyundai der erste rein elektrische Absatzmarkt – ein großer Schritt. Allerdings auch nicht ganz so groß, wie es zunächst scheint. Schon seit 2020 bieten die Koreaner keine reinen Verbrenner mehr, sondern neben Elektroautos nur noch Plug-In-Hybride. Doch auch für diese ist jetzt Schluss. Während zum gleichen Termin in Deutschland Plug-In-Hybride erst aus der Förderung gefallen sind, ist für Hyundai bereits Schluss mit dem Verkauf.

So ist das endgültige Aus der Verbrenner zwar der vorerst letzte, aber auch nur ein weiterer Schritt. Außerdem hat Hyundai bereits zuvor fast ausschließlich Elektroautos an die Norweger verkauft. Angaben des Herstellers zufolge lag der Anteil reiner Stromer von 2020 bis 2022 bei stolzen 92 Prozent aller Hyundai-Verkäufe in Norwegen. Nur im Jahr 2022 stieg er auf 93 Prozent.

Mit dem neuen Jahr stehen für E-Auto-Käufer einige Änderungen an, aber nicht nur für sie:

Ioniq-Reihe soll E-Autos weiter auf Erfolgskurs halten

Dabei haben die jüngsten Elektromodelle der Koreaner gar nicht unbedingt entscheidend dazu beigetragen. Hyundai zufolge kommt bereits seit Jahren der Ioniq Electric gut an. Hierzulande ist das Modell hingegen eher unbedeutend. Auch der Kona Electric und der Ioniq 5 verkaufen sich in Norwegen gut.

Der noch ganz frische Ioniq 6 hingegen konnte sein Gewicht bei dieser Entscheidung noch nicht in die Waagschale werfen. Die Elektro-Limousine ist erst erst vor wenigen Wochen in Europa gestartet und soll auch in Deutschland bald ausgeliefert werden.