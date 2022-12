Apple-Fans sollten jetzt aufpassen: o2 spendiert ihr euch für kurze Zeit kostenlos AirPods Pro Kopfhörer als Tarif-Goodie zum iPhone 14 und sattem Datenvolumen – wir zeigen euch, wie ihr euch den Deal jetzt sichert und effektiv rund 700 Euro spart.

o2 Facts

o2 Tarif-Knaller mit kostenlosen AirPods Pro

Während der BlackWeek-Aktion war es innerhalb kürzester Zeit vergriffen, jetzt habt ihr mit den Winter Deals eine neue Chance auf ein geniales Tarif-Schnäppchen: o2 bietet euch aktuell das iPhone 14 (128 GB) im o2 Grow mit 40 GB Allnet-Flat (Angebot jetzt bei o2 ansehen) zum Sparpreis von monatlich 50,99 Euro. Der Clou dabei: Jedes Jahr wächst euer Datenvolumen um weitere 10 GB, der Preis bleibt aber gleich. Obendrauf erhaltet ihr mit der Bestellung ein Paar AirPods Pro (2. Generation) im Wert von 299 Euro (UVP) kostenlos dazu.

Die Tarif-Details im Überblick:

Netz: o2

Allnet- und SMS-Flat

40 GB LTE/5G -Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) automatisch weitere 10 GB alle 12 Monate (max. 240 GB)

(max. 240 GB) EU-Roaming inklusive

Connect-Option (Tarif auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzbar)

Einmalige Kosten: 13 Euro (Geräteanzahlung iPhone 14) + 4,99 Euro (Versandkosten) + 0 Euro (Anschlusspreis) = 17,99 Euro

(Geräteanzahlung iPhone 14) + (Versandkosten) + (Anschlusspreis) = Grundgebühr pro Monat: 50,99 Euro

Hinweis: Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate – als Ratenzahlung bietet o2 Optionen für 24, 36 oder 48 Monate an. Die oberen Tarif-Details beziehen sich auf das Angebot mit einer Ratenzahlung von 36 Monaten.

Für wen lohnt sich der Deal?

Alle, die nach einem neuen iPhone und passendem Tarif suchen, bekommen mit dem o2-Deal ein geniales Angebot mit sattem Datenvolumen von 40 GB, das sich auf bis zu 240 GB erweitert (Angebot jetzt bei o2 ansehen) – das sollte selbst Vielsurfern und Unterwegs-Streamern mehr als ausreichen. Regulär liegt der Tarif allein bei 34,99 Euro. Ihr zahlt also effektiv nur 16 Euro pro Monat für das Gerät. Hochgerechnet auf die Gesamtlaufzeit von 36 Monaten sind das 576 Euro – im Vergleich zum UVP in Höhe von 999 Euro für das iPhone 14 (128 GB) und den AirPods Pro mit einem Wert von 299 Euro macht ihr also einen sehr guten Deal mit einer effektiven Ersparnis von rund 700 Euro.

iPhone 14 zum Sparpreis mit wachsendem Datenvolumen

Bildquelle: Apple

Das iPhone 14 überzeugt mit einem 6,1 Zoll Super Retina XDR Display, sehr guter Leistung und einem erstklassigen Design. Neben einer Auflösung von 2.532 x 1.170 Pixel (bei 460 ppi) gehören zu den weiteren technischen Details eine Dual-Cam (12 MP (f/1.5 Blende) + 12 MP (Ultraweitwinkel, f/2.4 Blende), Frontkamera mit 12 MP TrueDepth (f/1.9 Blende) und ab Werk iOS 16. Darüber hinaus sorgt das iPhone 14 mit 3.279 mAh für eine gute Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion. Weitere Details zum Gerät und zur Tarif-Aktion inklusive kostenlosen AirPods Pro Kopfhörern, findet ihr direkt auf der folgenden o2-Seite.