Premium-Kopfhörer: Einer der Vorreiter will zurück an die Spitze

Das Premiumsegment in der beliebten Kategorie „True-Wireless-Kopfhörer“ ist besetzt von großen Namen wie Apple, Sony und Bose. Doch jetzt tritt Jabra zum Comeback an – ein Pionier, der mit zwei neuen Modellen und beeindruckenden technischen Daten wieder ganz oben mitmischen will.

Originalartikel:

Mit dem Modell „Elite Sport“ (2016) mit Herzfrequenz-Messer war Jabra einer der Vorreiter, was komplett kabellose In-Ears für Sport angeht. Wer sich in der Branche auskennt, erinnert sich bestimmt auch an den Topseller „Jabra Elite 65t“ (2018, siehe GIGA-Test), der seinerzeit eine der heißesten Empfehlungen in der Fachpresse war. Die dänische Marke meldet sich nun zurück und hat gleich zwei neue Kopfhörer mit Noise Cancelling (ANC) im Gepäck.

Jabra stellt Elite 8 Active und Elite 10 vor

Elite 10: Ein In-Ear-Kopfhörer, der mit zahlreichen Features einen festen Platz im Premiumsegment einfordert (Bildquelle: GIGA)

Die Modelle Elite 8 Active und Elite 10 sollen die Premium-Klasse aufmischen – also das Preissegment, in dem aktuell Apple AirPods Pro (2. Gen.), Sony WF-1000XM5 und Bose QuietComfort Earbuds 2 den sprichwörtlichen Ton angeben. Offenbar ist sich das vergleichsweise kleine Unternehmen der doch recht großen Herausforderung bewusst und wirft einiges an Technik in den Ring. Wenn man auf's Datenblatt schaut, dann reicht das durchaus, um die Konkurrenz an der einen oder anderen Stelle abzuhängen.

Jabra Elite 8 Active

Elite Active 8 (Bildquelle: Jabra)

Jabra Elite 8 Active jetzt ab 199,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2023 17:38 Uhr

Laut Jabra handelt es sich bei den Elite Active 8 um „die robustesten Earbuds der Welt“. Das ist freilich eine Marketingansage – die der Hersteller allerdings auch auf einer eigenen Infoseite mit harten Fakten untermauert. Die Elite Active 8 überzeugen „in allen erforderlichen Tests und erfüllen den US-Militärstandard für robuste Elektronik (810H)“. Das kann nicht jeder In-Ear-Kopfhörer von sich behaupten. Für uns Verbraucherinnen und Verbraucher ist am Ende wichtig, dass sowohl Earbuds als auch Case ausgesprochen widerstandsfähig sind, was Wasser und Schweiß angeht – eine Eigenschaft, die bei sportlichen Aktivitäten bedeutend ist.

Adaptives Hybrid ANC filtert automatisch Umgebungsgeräusche

6-Mikrofon-Anruftechnologie mit Windgeräuschschutznetz

6-Millimeter-Lautsprecher

Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit (bis zu 32 Stunden mit Ladecase und eingeschaltetem ANC)

Bluetooth-Multipoint-Verbindung

Google Assistant, Fast Pair, Microsoft Swift Pair und Spotify Tap-Wiedergabe

Earbuds: staub-, wasser- und schweißresistent nach IP68

Ladecase: staub- und spritzwassergeschützte nach IP54

Farben: Caramel, Navy, Black und Dark Grey

Die Jabra Elite 8 Active sind ab sofort verfügbar und kosten 199 Euro (UVP).

Jabra Elite 10

Elite 10 (Bildquelle: Jabra)

Jabra Elite 10 jetzt ab 249,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2023 16:38 Uhr

Bei den Elite 10 spricht Jabra von der „optimalen Kombination aus Komfort, Klang und Telefonie“. Der Zusatz „Active“ fehlt hier, ebenso die extreme Widerstandsfähigkeit der oben beschriebenen Elite 8 Active. Die Jabra Elite 10 richten sich also weniger an Sporttreibende, sondern an diejenigen, die im beruflichen und privaten Alltag höchsten Wert auf Tragekomfort und Klangqualität legen.

Elite 10 in den Farben Cream (rechts), Cocoa (links) und Gloss Black (Bildquelle: Jabra)

Um den Anspruch zu erfüllen, kommen große Treiber (10 mm) zum Einsatz. Die Elite 10 unterstützen zudem Dolby Atmos mit Dolby Head Tracking. Ein interessantes Feature, das bei so manchem Song für ein tolles Erlebnis sorgen kann (wie z. B. Daft Punk), das einfaches Stereo so nicht zu bieten hat. Auch bei Hörspielen, Games oder Filmen kann die Immersion verstärkt werden – wenn das Ausgangsmaterial entsprechend aufbereitet wurde.

Jabra Advanced ANC-Technologie

Halboffenes Design zur Reduzierung von Druck im Ohr

6-Mikrofon-Anruftechnologie mit mit Windgeräuschunterdrückung

10-Millimeter-Lautsprecher

Bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit (bis zu 27 Stunden mit Ladecase und eingeschaltetem ANC)

Bluetooth-Multipoint-Verbindung

Google Assistant, Fast Pair, Microsoft Swift Pair und Spotify Tap-Wiedergabe

IP57-Zertifizierung

Farben: Cream, Cocoa, Titanium Black, Gloss Black und Matte Black

Die Jabra Elite 10 sind ab sofort verfügbar und kosten 249 Euro (UVP). Gut zu wissen: Sowohl Elite 8 Active als auch Elite 10 können mit einem zukünftigen Firmware-Update auf Bluetooth Low Energy (LE) und LC3, LC3plus hochgestuft werden.

Sony, Beats, Huawei: Diese TOP In-Ear-Kopfhörer haben uns überzeugt Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.