Der Klimawandel trifft immer mehr Menschen. Google arbeitet schon seit Jahren an Diensten, die euch bei Katastrophen frühzeitig warnen. Mit FloodHub wurde jetzt auch ein Dienst in Deutschland aktiviert, der euch frühzeitig vor dem nächsten Hochwasser warnen soll.

Google warnt vor Hochwasser

Durch den Klimawandel kommt es auch in Deutschland immer häufiger zu außergewöhnlichen Wetterereignissen. Noch heute leiden viele Menschen im Ahrtal unter dem Jahrhundert-Hochwasser von 2021, bei dem viele Menschen ums Leben gekommen sind und Existenzen zerstört wurden. Solche Katastrophen lassen sich oft nicht verhindern. Es lässt sich meist aber davor frühzeitig warnen.

Genau da kommt FloodHub von Google ins Spiel. Nachdem der Dienst zunächst in Indien und dann Bangladesch eingeführt wurde, startet dieser jetzt auch in Deutschland. Insgesamt kommen 80 neue Länder hinzu.

Um eine präzise Hochwasservorhersage zu ermöglichen, greift Google auf öffentliche Daten zu und nutzt künstliche Intelligenz zur Auswertung. So kann bis zu 7 Tage vorher eine Warnung ausgesprochen werden, an welchen Stellen mit Hochwasser in welchem Maße zu rechnen ist. Im letzten Jahr waren es noch 48 Stunden vorher. Google vereint dabei das hydrologische Modell, wo die im Fluss fließende Wassermenge betrachtet wird, mit dem Hochwassermodell, das vorhersagt, welche Gebiete betroffen sein werden.

Angezeigt wird die Vorhersage auf FloodHub (bei Google anschauen). Dort gibt es eine passende Legende, die die Situation einordnet.

Im Video wird das System von FloodHub erklärt:

Google FloodHub: Hochwasservorhersage

Warnungen sollen ausgebaut werden

Zukünftig will Google die Hochwasservorhersage mit Warnung nicht nur im FloodHub anzeigen, sondern auch in andere Dienste integrieren. So sollen die Warnungen auch in die Google Suche und in Google Maps eingebaut werden. Das soll sicherstellen, dass Google-Nutzerinnen und -Nutzer die Informationen dann erhalten, wenn sie am wichtigsten sind, um sie zu warnen, wenn eine Katastrophe droht.

