Pokémon Karmesin und Purpur bekommen einen neuen DLC spendiert, der in zwei Teilen von Entwickler Game Freak geliefert wird. Ein neuer Trailer verrät die Rückkehr von Taschenmonstern, auf die Fans schon seit Ewigkeiten warten.

Ein neuer DLC namens „Der Schatz von Zone Null“ macht sich in großen Schritten nach Pokémon Karmesin und Purpur auf und bringt einiges an Neuerungen für Trainer mit. Die Erweiterung erscheint in zwei Parts. Den Start macht „Die Türkisgrüne Maske“ am 13. September, gefolgt von „Die indigoblaue Scheibe“ im Winter 2023.

Starter-Pokémon für alle!

In Karmesin und Purpur könnt ihr bisher nur um die 400 der über 1.000 existierenden Pokémon ergattern. Zwar wurden mit speziellen Events wie Tera-Raids neue hinzugefügt, zuletzt sogar Mew und Mewtwo, aber komplett ist euer Pokédex der gesamten Reihe damit noch lange nicht.

Jetzt reichen Game Freak allerdings ganz wichtige Taschenmonster nach: Die Starter-Pokémon. Und zwar alle! Damit erfüllen sie den Fans einen lange gehegten Wunsch. Im aktuellen Trailer konnten wir bereits einige der kommenden Starter-Pokémon sehen:

Pokémon Karmesin und Purpur: Trailer zum DLC „Der Schatz von Zone Null“

Gegenüber VGC (Quelle: VideoGamesChronicle) bestätigt Game Freak die Rückkehr aller, auch nicht explizit im Trailer gezeigten Starter. Wer Pokémon Home besitzt kann die Starter auch aus früheren Generationen übertragen. Zudem kommen zwei weitere Paradox-Pokémon dazu: Sturmblitz und Eisenhaupt.

Wann kommen Bisasam, Plinfa und Co nach Karmesin & Purpur?

Wann genau ihr euch auf die Jagd der heiß begehrten Starter in der Zone Null begeben könnt, verrät Game Freak noch nicht. Allerdings werden sie wohl eher mit dem zweiten Part des DLCs aufschlagen, da der Trailer sich auf diesen Teil fokussiert.

Was bringt der DLC noch Neues?

Neben frischen Pokémon erwarten euch ein paar neue Attacken für bestehende Monster, wie Psycholärm und Schnellkonter. Die Paradox-Neuzugänge werden mit ihren Angriffen Sturmblitz und Tachyon-Schnitt vorgestellt.

Das Ende des Trailers zeigt außerdem einen neuen Tera-Typ. Welcher genau das ist, wird noch nicht verraten.

