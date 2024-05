Keine 13 Euro bei Amazon: Ein Muss für Handy-Nutzer in den nächsten Wochen

Es wird wieder wärmer, der Frühling geht sogar hier und da in einen verfrühten Sommer über. Bald heißt es: Pack die Badehose ein. Aber wohin mit dem Smartphone? Wir haben da einen heißen Deal bei Amazon entdeckt, nämlich eine richtig nützliche und vor allem wasserdichte Handyhülle im Doppelpack für unter 13 Euro – gilt aber nur für kurze Zeit.

Amazon Facts

In den nächsten Wochen gilt nicht nur in Deutschland: Ab an den Strand! Doch so wohltuend Sand und Wasser für den eigenen Körper sind – fürs Handy entpuppen sich die Elemente als pures Gift. Schützen lässt sich das Smartphone mit einer praktischen Handyhülle, die wasser- und staubdicht ist. Mit so einem Teil kann man sogar ins Meer hüpfen und schwimmen.

Unter 13 Euro im Doppelpack: Wasserdichte Smartphone-Hülle bei Amazon

Bekommt man im nochmals reduzierten Doppelpack – die Handyhüllen von Lamical. (Bildquelle: Amazon)

Genau so eine Hülle vom Hersteller „Lamicall“ gibt es gegenwärtig bei Amazon vergünstigt im Angebot. Erhältlich im Doppelpack zahlt ihr derzeit nur 12,99 Euro statt 14,99 Euro. Macht pro Hülle einen rechnerischen Schnäppchenpreis von unter 6,50 Euro (bei Amazon ansehen). Wie lange der Angebotspreis noch gilt? Wissen wir leider nicht – besser den Kauf nicht zu lange aufschieben.

Die Hülle ist universell und nimmt jedes Smartphone bis zu einer Bildschirmgröße von 7 Zoll auf. Da spielt es auch keine Rolle, ob es sich dabei um das aktuelle iPhone 15 oder das neuste Galaxy S24 von Samsung handelt. Die transparente Hülle ist nach IPX8 geprüft, wasserdicht und kann somit auch dauerhaft im Wasser eingetaucht bleiben. Die maximale Tauchtiefe beträgt dabei 30 Meter.

Die Handhabe ist schnell erklärt:

Lamicall – universelle und wasserdichte Handyhülle nach IPX8

Gut zu wissen für die Bedienung: Der Touchscreen funktioniert auch in der Hülle, doch aufgrund des Wasserdrucks nicht oder nicht immer unterhalb der Wasseroberfläche. In dem Fall können aber die Lautstärketasten beispielsweise fürs Foto machen verwendet werden.

Keine Angst muss man haben, dass man das Handy mit samt Hülle verliert. Das Lanyard verfügt nämlich über ein Sicherheitsschloss, hat eine Gesamtlänge von 47,5 Zentimeter und kann mindestens 20 Kilogramm tragen. Sitzt also bombenfest.

Kundenmeinung und Extra-Tipp

Hört sich alles sehr gut an, doch was sagen eigentlich bisherige Käuferinnen und Käufer der wasserdichten Handyhülle von „Lamicall“? Bei Amazon haben das Produkt bereits über 1.200 Kundinnen und Kunden bewertet. Im Schnitt hagelt es positive 4,3 von maximal 5 Sternen. Ganze 59 Prozent vergeben die volle Punktzahl, gleich dahinter folgen 4 Sterne mit einem Anteil von 24 Prozent der Tester. In Summe sind also 83 Prozent mit der Hülle mehr als nur zufrieden.

Ein gutes Ergebnis. Beim aktuell günstigen Preis sollte sich eigentlich ein jeder Handy-Nutzer die Hüllen holen. Schließlich wird es die meisten Menschen an den Strand verschlagen in den nächsten Wochen.

Extra-Tipp: Die Hülle nimmt auch andere Dinge wie Bargeld, Kreditkarten und vieles mehr auf und schützt diese effektiv vor Staub, Wasser und nicht zuletzt vor Langfingern. Ideal somit auch für „Solo-Schwimmer“, die am Strand ihre Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt zurücklassen möchten.