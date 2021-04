Call of Duty, FIFA und Skyrim erfreuen sich zwar auch in Deutschland großer Beliebtheit, die Videospiel-Krone für das beliebteste Spiele-Genre im Land der Dichter und Denker sichert sich jedoch ein ganz anderes Genre.

Gaming in Deutschland: Strategiespiele auf Platz 1

Wer denkt, dass Videospiele auch heute nur was für Kinder und Jugendliche, der irrt gewaltig. Gaming gehört spätestens seit dem Aufblühen der Smartphones zum Alltag vieler Menschen – und auch in Deutschland macht der Trend nicht Halt. Doch welche Spiele sind hierzulande besonders gefragt? Welche werden am häufigsten gespielt? Eine neue Statista-Umfrage zeigt das spektakuläre Ergebnis:

38 Prozent spielen laut eigenen Angaben Strategiespiele – das Genre sichert sich Platz 1 in der Umfrage. Auf Platz 2 mit 30 Prozent folgt das Genre Action, die Bronzemedaille sichert sich das Action-Adventure mit 29,5 Prozent.

Besonders erstaunlich: Shooter finden sich erst auf Platz 8 wieder. Nur rund 25 Prozent der Teilnehmer greifen zur digitalen Waffe. Knapp davor positioniert sich die Kategorie Sport – FIFA dürfte den Löwenanteil zum Ergebnis beitragen. Ebenfalls bemerkenswert: Das Adventure ist laut der Umfrage sogar etwas beliebter als Rollenspiele wie The Elder Scrolls V: Skyrim – damit hat wahrscheinlich kaum einer gerechnet.

Neue Gaming-Umfrage: Wie wurden die Daten erhoben?

Laut Statista fand die Umfrage in drei Wellen zwischen Februar 2020 und März 2021 statt. Befragt wurden insgesamt 1.806 Teilnehmer im Alter von 18-64 Jahren. Die Befragten mussten sich bei der Beantwortung nicht auf eine Option beschränken, sondern konnten auch mehrere Genres wählen.

Offen ist hingegen, welche Spiele laut Statista mit zum Genre der Strategie zählen. Zwar erfreuten sich Games wie Anno, Die Siedler und Co. in Deutschland schon immer großer Beliebtheit, diese klassischen Strategiespiele dürften jedoch nur bedingt zum Erfolg beigetragen haben. Höchstwahrscheinlich zählen auch beliebte Match-3-Spiele wie Candy Crush für Mobile-Plattformen als Strategiespiele und wurden entsprechend aufgenommen. Deutsche Strategiespieler dürfte das Ergebnis aber so oder so freuen.

Hättet ihr mit dieser Aufteilung gerechnet? Oder hättet ihr ein anderes Genre an der Spitze vermutet? Schreibt es uns in die Kommentare auf Facebook!