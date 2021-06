Wer einen neuen Kopfhörer sucht, sollte jetzt zuschlagen: Am Prime Day 2021 gibt's attraktive Preise für In-Ear- und Over-Ear-Headphones bekannter Marken. GIGA zeigt die besten Angebote in der Übersicht.

Was ist der Amazon Prime Day? Facts

Musik, Podcasts, Videos – der gute Ton ist entscheidend. Deshalb sind Kopfhörer mittlerweile fast so wichtig wie Smartphones. Einige Modelle hören stets aufs Wort („Hey Siri!“), andere sorgen per Gegenschall für wohltuende Ruhe (ANC), manche sind ein modisches Statement – für jeden Nutzer findet sich der passende Begleiter. Wichtig ist nur, dass man nicht zu viel Geld beim Kauf ausgibt. Am Prime Day 2021 sollte das allerdings kein Problem sein, denn günstige Schnäppchen sind leicht zu finden.

Kopfhörer: Die besten Angebote am Amazon Prime Day 2021

Wichtig: Die hier aufgeführten Angebote gelten nur mit Amazon Prime Mitgliedschaft (kostenpflichtig, kann aber 30 Tage lang kostenlos getestet werden). Der Amazon Prime Day 2021 endet am Dienstag, 22. Juni, um 23:59 Uhr.

Noch mehr sparen kann, wer an einer zusätzlichen Amazon-Aktion teilnimmt: Einfach auf der Aktionsseite teilnehmen, dann einen Geschenkgutschein in Höhe von mindestens 60 Euro kaufen, sich selbst zusenden, beim Kauf einlösen und 2 Tage später 8 Euro Amazon-Guthaben obendrauf erhalten.

Unser Video mit Tipps für den AmazonPrime Day:

