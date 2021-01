Nur noch wenige Tage bleiben, um die Demo zu Monster Hunter Rise gratis herunterzuladen. Mit einem Trick könnt ihr jedoch bis zur Veröffentlichung der Vollversion weiterspielen.

Monster Hunter Rise Facts

Monster Hunter Rise erscheint am 26. März 2021 exklusiv für die Nintendo Switch. Um schon jetzt einen Vorgeschmack auf die kommende Monsterhatz zu bekommen, könnt ihr euch derzeit die kostenlose Demo des Spiels im Nintendo eShop herunterladen. Ihr müsst euch allerdings beeilen, denn der Download ist nur noch bis zum 31. Januar 2021 möglich.

In der Demo enthalten ist ein Tutorial rund im die neuen Mechaniken aus Monster Hunter Rise. Dazu gehören neben den Seilkäfern, die als eine Art Grappling-Hook fungieren und noch viele weitere nützliche Funktionen haben auch der überarbeitete Monsterritt. Sobald ihr diese verinnerlicht habt, könnt ihr euer Können in zwei Quests unter Beweis stellen. Während ihr in der ersten Mission den neuen Groß-Izuchi bekämpft, stellt ihr euch im zweiten Auftrag dem majestätischen Mizutsune, ein alter Bekannter aus Monster Hunter Generations. Wir haben beide Kämpfe bereits gewonnen und über unsere Erfahrungen in der Vorschau geschrieben.

Monster Hunter Rise - Jetzt vorbestellen

Ein wichtiger Hinweis: Die Demo ist mit einem Quest-Limit ausgestattet. Insgesamt dürft ihr nur 30 Mal in den Kampf ziehen, egal ob ihr diesen verliert oder gewinnt. Mit einem simplen Trick könnt ihr jedoch das Quest-Limit deaktivieren. Auf diese Weise könnt ihr auch den gesamten Februar und März weiter de Demo genießen und so die Vorfreude bis zur Veröffentlichung der Vollversion beibehalten. Online-Partien sind mit der Demo ab dem 1. Februar jedoch nicht mehr möglich. Wollt ihr also die Demo von Monster Hunter Rise im Multiplayer erleben, müsst ihr euch bis zum Monatsende damit beeilen. Im Anschluss sind Quests nur noch im Offline-Modus möglich.