LG bietet seinen Smart-TV C2 in einer stark limitierten Sonderedition an. Zusammen mit Lucasfilm und Disney kommt der OLED-Fernseher in einem Star-Wars-Design daher – mitsamt Atemgeräusch von Darth Vader und einer angepassten Fernbedienung.

LG OLED C2: Smart-TV im Star-Wars-Stil

Nach dem E-Auto von VW überrascht jetzt auch LG Fans von Star Wars mit einer speziellen Variante seines Smart-TVs C2. Die limitierte Variante des Fernsehers ist auf nur 501 Exemplare begrenzt. Als wäre das nicht schon einschränkend genug, soll der besondere Fernseher auch nur in den USA angeboten werden.

Anders als die Standardvariante bietet die Star-Wars-Version des LG OLED C2 eine Benutzeroberfläche mit passenden Elementen sowie exklusive Inhalte in der Galerie. Diese sind in den zwei Bereichen „Star Wars Art: The Conceptual Designs“ und „Journey of Darth Vader“ zu finden. Der Bewegungs-Cursor erscheint zudem als Lichtschwert. Darüber hinaus ist die Fernbedienung des C2 mit dem Star-Wars-Logo versehen.

Etwas kurios mutet eine weitere Funktion an: Beim Einschalten des Fernsehers ist das bekannte Atemgeräusch von Darth Vader zu hören. Ob das nach längerer Nutzungszeit immer noch gewünscht sein sollte, darf jeder Star-Wars-Fan für sich entscheiden.

Genau wie bei der Standardausführung des Fernsehers steht eine Bilddiagonale von 65 Zoll zur Verfügung. In kleineren Varianten wird der Smart-TV im Star-Wars-Stil nicht angeboten. Es bleibt auch bei einer Auflösung von 4K. Dolby Vision und Dolby Atmos sind weiter mit von der Partie.

LG OLED C2: Star Wars mit 120 Hz

Star-Wars-Filme und -Serien zu schauen macht auf dem High-End-Panel von LG natürlich viel Spaß. Dank der Bildwiederholrate von 120 Hz können auch Star-Wars-Videospiele extra flüssig genossen werden. Die typischen Anschlüsse des LG OLED C2 sind auch bei der limitierten Variante mit von der Partie, was unter anderem vier HDMI-2.1-Ports bedeutet. WLAN, Ethernet und Bluetooth werden natürlich ebenfalls unterstützt.

Wann genau die Star-Wars-Edition zu haben sein wird, hat LG noch nicht verraten. Interessenten können sich auf der LG-Webseite eintragen, um über den Start informiert zu werden.