MediaMarkt senkt für kurze Zeit die Preise auf hochwertige Nespresso-Maschinen. Hier sind drei Top-Angebote, die sich lohnen.

Kaffee am Morgen oder als entspannte Nachmittagspause – mit der richtigen Maschine gelingt der Nespresso-Genuss auch daheim. MediaMarkt hat passend dafür aktuell verschiedene Kapselmaschinen von Krups und DeLonghi im Angebot, mit denen sich auch größere Mengen Kaffee schnell und einfach zubereiten lassen.

Alle Angebote im Überblick:

Krups XN910C Nespresso Vertuo Next unter 160 Euro

Mit der Krups XN910C Nespresso-Maschine stehen nicht nur bis zu sechs verschiedene Tassengrößen frisch gebrüht bereit, sondern bei Bedarf auch eine ganze Karaffe. Die Kapselmaschine füllt dabei für Kaffeeliebhaber, Familien oder Bürokollegen bis zu 535 ml via One-Touch-System. So gelingen Vertuo (535 ml), Alto (414 ml), Kaffee (230 ml), Gran Lungo (150 ml), doppelter Espresso (80 ml) oder der schnelle Espresso (40 ml) für Zwischendurch mit einem Knopfdruck. Das Modell bekommt ihr derzeit für reduzierte 157,99 Euro statt 199,99 Euro.

Zur weiteren Ausstattung zählen:

interner Wassertank (1,7 l)

einstellbare Tassengröße

Kapselbehälter (9 bis 11 Stück)

automatische Kapselerkennung

1.260 Watt maximale Leistung

Krups XN910C Nespresso Vertuo Next Kapselmaschine

DeLonghi Nespresso-Maschine im MediaMarkt-Sale

Alternativ sichert ihr euch die DeLonghi Nespresso Vertuo Next ENV 120.GY (Bild oben) bei MediaMarkt für 115,99 Euro statt 149,99 Euro. Das Highlight ist hier neben dem schicken Design, eine integrierte Barcode-Erkennung, die eure Maschine passgenau für jede Röstmischung vorbereitet. Das bedeutet, dass Wassermenge, Temperatur, Brühzeit und Rotationsgeschwindigkeit automatisch für die jeweilige Kaffeemischung abgestimmt werden. Auch hier könnt ihr via einfachem Tastendruck bis zu sechs verschiedene Tassengrößen zubereiten lassen – vom Espresso bis zur Karaffe. Bei Kapselmaschinen oft in der Kritik ist das Thema der Nachhaltigkeit: Bei diesem Modell ist zumindest die Verpackung deshalb zu 100 % kunststofffrei.

Delonghi Nespresso Vertuo Next ENV 120.GY Kapselmaschine

Krups Kaffeemaschine zum reduzierten Preis sichern

Das günstigste Angebot bekommt ihr mit der Krups XN910B Nespresso-Maschine für 79 Euro statt 104,99 Euro. Trotz deutlich günstigerem Preis als viele Alternativ-Modelle müsst ihr hier keine großen Abstriche machen. Die Vorgänger-Variante der Krups XN910C besticht ebenfalls mit einem ausgeklügelten Kapselsystem mit Zentrifugaltechnologie und automatischer Kapselerkennung. Besonders praktisch ist dabei vor allem die leichte Handhabung und Reinigung.

Krups XN910B Nespresso Vertuo Next Kapselmaschine

Alle Angebots-Details und weitere reduzierte Modelle findet ihr direkt im Online-Shop von MediaMarkt.

