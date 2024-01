MediaMarktSaturn sonntags geöffnet? „Wir sollten das einfach mal ausprobieren“

Karsten Wildberger, CEO von MediaMarktSaturn, erwägt die Öffnung einzelner Filialen auch an Sonntagen. Er sieht darin eine Chance, den stationären Handel sowie die Belebung der Innenstädte zu fördern. Er meint, man sollte das Sonntags-Shopping „einfach mal ausprobieren“.

Sonntags-Shopping bei MediaMarktSaturn: Chef fordert mehr Offenheit

Karsten Wildberger, Chef der Elektronikmarktkette MediaMarktSaturn, plädiert für eine Lockerung der gesetzlichen Regelungen zur Sonntagsöffnung im Einzelhandel. Viele Kunden seien an einem Einkaufserlebnis auch am Sonntag interessiert, so sein Argument. Seiner Meinung nach sollte man die Möglichkeiten zumindest ausprobieren und nicht von vornherein ablehnen.

„Ich würde mir in dieser Hinsicht mehr Freiheiten wünschen. Aber wir sollten das einfach mal ausprobieren und den Vorschlag nicht direkt wieder zerreden“, so Wildberger gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wildberger stellt klar, dass eine generelle Sonntagsöffnung nicht automatisch bedeuten würde, dass alle der über 400 Filialen in Deutschland geöffnet sein müssten. Stattdessen schlägt er vor, je nach Kundeninteresse unterschiedliche Öffnungszeiten an verschiedenen Standorten anzubieten. Die derzeitigen Regelungen, die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich seien, stünden dieser Flexibilität im Wege.

Die Diskussion um die Zukunft der Innenstädte und die Rolle des Einzelhandels ist ein weiteres Thema, das Wildberger aufgreift. Er betont, dass der stationäre Handel ein zentraler Anker für die Innenstädte bleiben werde. Um die Attraktivität der Innenstädte zu steigern, müssten aber auch andere Faktoren wie die Erreichbarkeit und das gastronomische Angebot berücksichtigt werden (Quelle: n-tv.de).

Verkaufsoffene Sonntage: Widerstand vorprogrammiert

Gegner des Sonntags-Shopping – wie Gewerkschaften, Kirchen und einige soziale Organisationen – befürchten eine höhere Arbeitsbelastung der Arbeitnehmer und eine Störung der Work-Life-Balance. Der Sonntag gilt als traditioneller Ruhetag, der für Erholung und Zeit mit der Familie wichtig sei. Außerdem wird argumentiert, dass eine Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten am Sonntag kleinen und mittleren Unternehmen schaden könnte.